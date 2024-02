TV Azteca, multada por no informar su situación  a la Bolsa mexicana

El conglomerado de medios de comunicación mexicano, TV Azteca, recibió una multa de 2,3 millones de pesos (unos 132.826,9 dólares) por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con su más reciente reporte de febrero, la multa a TV Azteca derivó de realizar cambios y movimientos sin dar previo aviso a los inversionistas, violando la Ley del Mercado de Valores mexicana.



La sanción fue impuesta por el ente regulador del sistema financiero en el país el pasado 11 de enero porque “omitió aclarar un evento relevante”. Esta multa todavía puede ser impugnada por parte del conglomerado de medios de comunicación a través de un tribunal especializado.



Sin embargo, el reporte de la CNBV indica que la multa aún no ha sido pagada y que tampoco se ha llevado ante alguna autoridad judicial. Según la información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), TV Azteca no ha revelado su situación financiera en todo 2023 y desde mayo del mismo año indicó que dicha información se encontraba en proceso de elaboración.

En mayo de 2023, TV Azteca notificó a la BMV que un juez le ordenó a la empresa no presentar al público información relativa a su situación financiera, “con el fin de no causar incertidumbre”.



Esta multa, una de las más altas impuestas por la CNBV, se suma al complejo momento que vive TV Azteca en el mercado accionario mexicano, ya que, desde junio de 2023, está suspendida de forma indefinida la cotización de esta emisora en la BMV, por la misma irregularidad de no entregar su información financiera desde el primer trimestre de 2023. “La suspensión de la cotización a que se refiere este aviso podrá durar hasta en tanto la emisora no divulgue la información faltante, de conformidad con lo previsto en las disposiciones aplicables”, señaló la Bolsa mexicana.



AGENCIA EFE