La nueva prohibición de Twitter a nivel mundial

Twitter Inc. prohibirá la publicidad política en su plataforma, tuiteó su director ejecutivo, Jack Dorsey, este miércoles. La nueva política, que se aplicará a nivel mundial, entrará en vigencia el 22 de noviembre. La compañía planea publicar una nueva política de anuncios políticos que describa el cambio en unas pocas semanas.



Lea: (Acción de Twitter se desplomó por disminución de utilidades)

"Creemos que el alcance del mensaje politico debe ganarse, no comprarse", escribió Dorsey en Twitter. La decisión de Twitter se produce cuando Facebook Inc. ha defendido públicamente su política de no verificar hechos en publicaciones de políticos, incluidos los anuncios. El enfoque significa que los políticos pueden publicar mentiras o información errónea en la red social y pagar a Facebook para difundir esos mensajes a los votantes.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se ha aprovechado de la política, con una campaña reciente en la que asegura que el candidato demócrata Joe Biden sobornó a funcionarios ucranianos. Una campaña publicitaria similar se publicó en Twitter. Numerosos políticos, entre ellos Biden y otros candidatos presidenciales demócratas como Elizabeth Warren, han pedido a Facebook que cambie su política.



Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha dicho que no cree que las empresas de tecnología deban decidir que es verdad y que es falso.





Bloomberg