Una bolsa de café para apoyar las causas de los deportistas del país

A través de Café Atleta, un café premium 100% colombiano, se busca apoyar las iniciativas sociales o deportivas de los atletas colombianos destinando10% de la venta del producto a estas causas.



“Este café quiere ser el puente que visibilice los logros y necesidades de nuestros atletas y que le permita a los colombianos apoyarlos al tiempo que disfrutan de un buen café colombiano. En esta primera etapa apoyaremos a cinco atletas del fútbol, el ciclismo, el baloncesto y el rugby. No obstante, en un futuro cercano, planeamos apoyar a muchos más deportistas de múltiples disciplinas que sabemos que nos necesitan en todo el país” afirmó Diana Osorio, CEO de The Coach, empresa propietaria de la marca.



Estos son los atletas que buscan el apoyo de los colombianos por medio de cada bolsa de Café Atleta que lleva su imagen y su causa:



Cinco atletas. Cinco causas



1. Fundación Esteban Chaves @funchaves

La Fundación de este reconocido ciclista profesional tiene un equipo de ciclismo que le da la oportunidad de desarrollar su carrera deportiva a jóvenes talentos del país.

Su meta con Café Atleta:

Garantizar la participación del equipo juvenil en la Copa del Mundo Tour de l'Abitibi 2021 en Quebec, Canadá.

Bolsas de café requeridas para lograr la meta: 13.500



2. Braian Angola @angola_11

Basquetbolista profesional. Hizo parte de la NBA G-League de EE.UU, fue campeón de la Liga de Bélgica y ahora es miembro del KK Partizan de la Liga del Adriático.

Su meta con Café Atleta:

Remodelar la cancha de básquetbol donde juegan los futuros talentos de su pueblo natal, Villanueva, Casanare.

Bolsas de café requeridas para lograr la meta: 21.000



3. Ana Cristina Sanabria @anacristinasanabria

Ciclista de ruta. Tricampeona de la Vuelta a Colombia, tetracampeona del Tour Femenino de Colombia, cuatro veces ganadora del Campeonato Nacional de Ciclismo en Contrarreloj y campeona sudamericana de ruta y CRI.

Su meta con Café Atleta:

Contribuir con su plan de retiro después del profesionalismo con la compra de maquinaria para secar, tostar y vender el café sembrado

en la pequeña finca de su familia en Zapatoca, Santander.

Bolsas de café requeridas para lograr la meta: 5.800



4. José Manuel Diosa @diosajose

Jugador de Rugby, ex-capitán de la Selección Colombia -Tucanes- y actualmente uno de sus entrenadores. Diosa fue protagonista de una época dorada en el rugby colombiano.

Su meta con Café Atleta:

Garantizar el legado de Diosa como entrenador de Rugby, asegurando los fondos para pagar la totalidad de su carrera como Licenciado en Educación Física.

Bolsas de café requeridas para lograr la meta: 10.400



5. Fútbol Femenino @manuelaacostamurcia10 @vcordoba1

Vanessa y Manuela son dos exponentes del fútbol femenino colombiano que luchan por mejorar las condiciones de todas las mujeres futbolistas del país.

Su meta con Café Atleta:

Agilizar subsidios para las mujeres futbolistas profesionales en situación de vulnerabilidad, que actualmente no cuentan con un contrato

y hacen parte de las 450 habilitadas para competir en la Liga Profesional. Bolsas de café requeridas para lograr la meta: 17.320



La primera fase de su venta se está haciendo por medios digitales, a través del Instagram o Facebook @cafeatleta. Allí los compradores pueden pedir el café a cualquier lugar de Colombia y del mundo, eligiendo la causa que se desea apoyar. El valor del café es de $26.000 más el envío. Viene en una presentación de 340gr molido.