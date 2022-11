Unicentro anuncia megaobra con nuevo distrito cultural

El centro comercial Unicentro oficializa un plan de modernización que suma $44.700 millones y que tiene como eje la construcción de un distrito cultural que reemplaza a un edificio de oficinas que hace unos años se había anunciado. El nuevo proyecto contempla un parque, un espacio para actividades culturales y un espacio para siete restaurantes a mantel. Camilo Ángel, gerente del emblemático centro comercial de la capital, explica a Portafolio la dimensión de lo que viene.



(Lea: Fedecacao espera que la tributaria no baje el consumo de cacao).

¿Cómo es la remodelación?



Lo que viene es más que una remodelación. Lo único que vamos a remodelar son los baños, con una inversión mayor a $6.700 millones.



¿Y entonces qué es lo que viene?



Dos cosas importantes. Uno, que le vamos a cumplir a la ciudad con el plan de implantación y las obras de mitigación. Vamos a hacer una mejora de las zonas exteriores públicas y privadas. Le vamos a dar a la ciudad en zonas de cesión más de 1.200 metros cuadrados y vamos a tener una intervención de 15.000 metros cuadrados en andenes y vías.



Eso significa que vamos a arreglar las porterías y los andenes para tener mejores accesos. Es una inversión de $17.600 millones. Ya habíamos empezado a hacer esto, pero paramos por la pandemia. Estas obras deben empezar en marzo de 2023.



(Además: Prüne lanza campaña para mostrar realidades cercanas al consumidor).

¿Y el otro proyecto?



Se llama el Distrito Cultural Unicentro. Es el plan más ambicioso en los últimos 15 años, en el que venimos trabajando hace cuatro.



¿En qué consiste?



Esto lo que permite es una experiencia de talla mundial construyendo un parque de más de 8.000 metros cuadrados de zona verde, diseñado por una de las 10 mejores compañías del mundo en paisajismos, Balmori; va a tener siete restaurantes a mantel que actualmente operan en la ciudad de Bogotá, y tendrá un centro cultural. Este Distrito va a ser otra puerta adicional al centro comercial y le va a empezar a dar a los bogotanos algo que no tiene la ciudad y la zona donde estamos ubicados.



Esta es una inversión de más de $20.400 millones. Probablemente en marzo empezamos a ejecutar.



¿Ya están los recursos?



Los copropietarios van a aportar una parte muy importante con una cuota extraordinaria y esto no solamente va a beneficiar a los vecinos, sino al comercio y a toda la ciudad. Esperamos estar abriendo el parque a mediados del 2024, mientras que las obras de mitigación deben estar lista a finales de ese año porque hay que hacerla por zona.



¿A qué lado del complejo estará este Distrito Cultural?



Esta en la parte nororiental del parqueadero y esto se va a comunicar con una primera fase que ya hicimos que es el Bogota Food Corner, donde están los restaurantes que inauguramos hace un año y esta es la primera etapa de esto. Básicamente en esa zona que es la parte norte del centro comercial.



(Siga leyendo: Equipos de Huawei y ZTE prohibidos en EE. UU., ¿por qué?).



¿Se pierden cupos de parqueaderos?



Sí, 100 cupos pero los vamos a reponer. Básicamente tenemos 2.480 puestos hoy en día con una ocupación promedio del 70% diariamente.



Hay días en el que tenemos picos pero el parqueadero nunca está ocupado, en promedio, más de ese porcentaje.



Vamos a trabajar un poco más adelante con un nuevo servicio que vamos a implementar con duplicadores.



¿Todo está en orden en materia de permisos?



Tenemos hoy una licencia de construcción emitida para hacer una torre de 28 pisos y está vigente. Ahora, esa licencia la vamos a modificar para hacer un parque.

Además, tenemos autorizado el plan de implantación por 36 meses del Instituto de Desarrollo Urbano. Entonces vamos a ejecutar los permisos.



¿Porqué cambian de un edificio a un centro cultural?



Los copropietarios del centro comercial tomaron la decisión de no construir un edificio de oficinas sino darle un regalo al entorno y a la ciudad para hacer un centro cultural.

Además, hay más trabajo virtual y las oficinas no se necesitan, por eso no nos vamos a meter en una obra de esas características.



¿Y qué dicen los vecinos?



Son los más felices por que sus barrios y sus apartamentos van a tener un parque.

Tenemos una buena relación con los vecinos, nos vienen apoyando en esto y están enterados de lo que estamos haciendo. Estamos hablando de un proyecto de talla mundial que va a traer valorización.

Constanza Gómez Guasca