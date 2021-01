Universidades del país inician el año 2021 en la virtualidad

Contrario a los planes que tenían, desde este mes la gran mayoría de universidades del país inician su semestre académico bajo la modalidad virtual.



Así lo pudo establecer Portafolio en un sondeo realizado a 19 instituciones que aseguraron que, a pesar de haber avanzado el año pasado con la implementación de sus modelos de alternancia, hoy las condiciones epidemiológicas marcan el calendario.



Según el Ministerio de Educación, Colombia cuenta en la actualidad con 299 Instituciones de Educación Superior (IES), de las cuales 160 ya tenían, a finales del 2020, modelos de alternancia desarrollados y 148 de ellas ya venían realizando el retorno gradual a los laboratorios prácticos.



"Hemos considerado prudente no iniciar prontamente el esquema de regreso voluntario. Así, hasta la primera semana de febrero, incluida, no se adelantarán actividades académicas presenciales ni en Bogotá, ni en otras ciudades”, destacó el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao.



Como en esta, otras de las instituciones en la capital del país comenzarían su semestre académico el próximo 25 de enero, en principio, de forma virtual.



No obstante, en el caso del Los Andes, su rector Alejandro Gaviria, viene manifestando que “la intención es regresar al campus”, y de hecho, en diciembre resaltó que para este semestre, la oferta semipresencial sería 33% mayor a la del segundo semestre de 2020.



Liliana Ospina, vicerrectora de profesores y estudiantes de la Universidad de La Sabana resaltó que están a la expectativa de lo que suceda con la pandemia para ajustar la ejecución. Y es que esta institución había planificado dictar desde el campus el 80% de sus clases bajo el modelo ‘blended’.



De otro lado, tras terminar el 2020 con nueve facultades que implementaron asistencia a espacios prácticos, la Universidad Javeriana, como lo afirma su vicerector académico, Luis Prieto, realizó un inversión cercana a los $4.300 millones, no solo en la implementación de protocolos, sino también en las cinco modalidades que se tenían previstas para este periodo.



Así como las anteriores, la Universidad del Rosario también iniciaría clases el lunes de la próxima semana, mientras que, en la Universidad Nacional el reingreso será el 22 de febrero.



“Estamos terminando la admisión del 2021-1, y el 23 de enero tendremos los resultados. Aunque debíamos entregarlos el 15, corrimos el cronograma por los inconvenientes del Icfes. Pero el comportamiento fue el mismo histórico. Más o menos 60.000 aspirantes para 5.700 cupos”, expresó Mario Alberto Pérez, director nacional de admisiones de esa institución.



MEDELLÍN Y CALI



En Medellín, el vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) explicó que, si bien se tenía proyectado iniciar ayer tanto con las clases teóricas de manera virtual, como con la biomodalidad de alternancia (presencia en laboratorios), “debido a los picos de la pandemia en la ciudad, esa presencialidad del campus se trasladó al 1 de febrero”.



Y en este caso puntual, la decisión será la misma para la UPB de Bucaramanga, según explicó la vicerrectora académica, Ana Fernanda Uribe Rodríguez.



Las clases de la Universidad de Antioquia, por su parte, iniciarán entre febrero y marzo del presente año con el apoyo de las tecnologías y la presencialidad de las clases que la requieran. Además, Lina María Grisales, vicerrectora de docencia de esa universidad dijo que garantías como la cancelación de clases en cualquier momento del semestre, así como inscripción de hasta menos de 8 créditos se extenderán en este periodo.



En la tarde de ayer se llevó a cabo también una reunión entre los directivos de la Universidad de Medellín para definir el modelo con el que arrancaría el año. No obstante, al cierre de la edición, Portafolio no conoció la respuesta, aunque se sabe que el semestre comenzará el 25 de enero y que la idea inicial, de modelo de alternancia asistida, serían grupos inferiores a 25 personas, según explicó Néstor Raúl Céspedes, jefe de planeación.



“El año 2021 va a ser muy importante para poder hacer un proceso de adaptación hacia una nueva normalidad. El 2020 nos condujo a un modo acelerado en la educación digital y 2021 será el año en el que lo híbrido”, expresó a su turno Claudia Restrepo Montoya, rectora de Eafit.



Por otro lado, en la capital vallecaucana los estudiantes de pregrado de las universidades arribarían a sus actividades académicas en el mes de febrero.



La Icesi lo haría desde el primero de febrero con sus estudiantes antiguos, mientras que los primerizos empezarían el 15 de ese mes. La institución tenía programado comenzar el año con el 30% de sus cursos de manera presencial, aunque por la coyuntura lo harían inicialmente en la virtualidad.



Aquí el total de la inversión en adecuaciones para los modelos y bioseguridad ha sido de $1.039 millones.



La Pontificia Universidad Javeriana de Cali no ha definido aún cómo se dará el retorno, pero ya estableció que medicina comienza clases el 25 de enero y las demás carreras el primero de febrero.



Mientras que el día de inicio en la Universidad del Valle sería el 8 de febrero, con un rango de entre el 30% y el 40% de alternancia, de acuerdo con la proyección que se tenía en octubre pasado.



OTRAS INSTITUCIONES



En el caso de Barranquilla se sabe que la Universidad del Norte dará inicio a su calendario el próximo lunes, mientras que en la misma ciudad, la Universidad del Atlántico se encuentra en inscripción de los nuevos estudiantes hasta el 9 de enero y del los antiguos hasta el 29.



Las directrices del Eje Cafetero, por sus parte, son variadas, pues mientras la Universidad del Quindío se encuentra en proceso de inscripción hasta el 25 de enero; en otras como la Universidad Tecnológica de Pereira, los estudiantes de primer semestre comenzaban clases el 15 de enero.



Finalmente, la Universidad del Cauca, en Popayán, es otra de las que actualmente están en proceso de admisiones, trámite que finalizará hoy, para dar inicio con el periodo académico el próximo 8 de febrero.