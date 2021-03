‘Vamos por el buen camino de la reactivación’: Coca-Cola

Con la presentación de su nueva bebida alcohólica Topo Chico Hard Seltzer, la multinacional Coca-Cola se abre paso en el mundo de las bebidas alcohólicas con una nueva categoría.



(Lea: Coca-Cola lanzará bebida alcohólica a finales de este año)



Carlos Martin, presidente de operaciones de Coca-Cola Colombia, quien recientemente llegó al país, explica las expectativas del nuevo producto y su visión sobre la evolución del negocio. Como lo ha planteado la industria, no ve conveniente gravar las bebidas azucaradas, al tiempo que confía en la reactivación de la economía.



(Lea: Bavaria y Coca-Cola buscan autorización para aliarse)

¿Cómo dan el paso a una bebida con alcohol?



Queremos ser una compañía integral de bebidas. Esto significa ofrecer un portafolio amplio de opciones para cumplir el propósito de refrescar el mundo y hacer la diferencia. Dentro de este objetivo, creamos esta opción para el consumidor, es una categoría nueva - Hard Seltzer- dentro de las bebidas alcohólicas.



¿Qué es Topo Chico Hard Seltzer?



Es una mezcla de agua carbonatada con alcohol y sabor.

Se llama así porque Topo Chico es una marca de agua con gas que tiene más 125 años en México y creemos que tiene las credenciales para poder explicar nuestra propuesta.

Prácticamente estamos en fase de lanzamiento, Colombia es uno de los primeros países.

Primero se presentó en México, por el origen de la marca, luego en Brasil por el tamaño del mercado y luego en Perú, Costa Rica y ahora acá.



La presentación es de 355 ml., el precio recomendado es de $5.500 y viene en tres sabores: piña, lima limón y fresa-guayaba.



¿Cuáles son las perspectivas?



Es una categoría que tiene mucho potencial. Si miramos los datos de Estados Unidos, donde está más desarrollada la categoría, hace tres años era de US$60 millones y ahora tiene más de US$3 billones, está en pleno crecimiento.

Hay unos datos de analistas del mercado que dicen que el valor de la categoría se va a triplicar para el 2023.



¿Qué se proponen en el mercado colombiano?



La verdad es que estamos aprendiendo, entonces metas concretas no tenemos todavía. Queremos hacer una marca que sea grande y que sea escalable y estamos convencidos de que Topo Chico lo es. En el mercado colombiano estamos entrando ahora.



¿En qué canales se comercializará?



Por ahora, lo presentamos en Bogotá, a Medellín está llegando y a Cartagena irá próximamente. En cuanto a canales, estaremos en supermercados, en digital y en los diferentes puntos de venta que visiten clientes que se identifiquen con productos como este.



¿Cuál es el perfil del consumidor?



A nivel de marketing la comunicación irá para un público entre 21 y 30 años. Lo que esperamos es que el perfil del consumidor sea un target de entre 25 y 34 más o menos. Está pensado para la tarde y para momentos de socialización.



¿Dónde lo producen? ¿Es viable fabricarlo en Colombia?



El producto que venderemos en Colombia está hecho en México. Esperemos que sea un éxito y que se pueda producir en más países.



¿Cómo queda el portafolio de Coca-Cola?



Tenemos diferentes productos para diferentes ocasiones de consumo y tipo de consumidores.



Una cosa importante es que nuestro portafolio es balanceado, más de la mitad es sin azúcar o muy bajo en azúcar. Esto lo que nos lleva es a un espectro de opciones para que el consumidor esté muy bien informado y pueda elegir para cada momento o necesidad.

En Coca-Cola, en el mundo, hay 500 marcas y alrededor de 1.200 productos sin calorías o bajos en calorías.



Algo que estamos haciendo, y que es interesante, es que queremos garantizar un foco correcto para cada una de las marcas. Por eso, en los últimos meses, hemos hecho un análisis y una tarea de optimización con el fin de quedarnos con las marcas correctas. Al final, el ejercicio nos debe llevar a acabar con cerca de 200 marcas. La idea es tener menos para crecer más.



¿Y en Colombia?



En el caso de Colombia, y creo que es una noticia bastante buena, el impacto de ese ejercicio va a ser muy pequeño, lo que quiere decir que en el país tenemos un espectro de soluciones para asegurar que somos una compañía integral de bebidas, bastante potente.



¿Qué piensa sobre la propuesta país de gravar las bebidas azucaradas?



Sobre la reforma tributaria no podemos decir nada porque todavía no hemos recibido la información.



Pero al margen de la reforma fiscal, ya se ha planteado esa posibilidad

Tenemos un portafolio que va desde las bebidas azucaradas hasta las que no lo tienen y estamos trabajando para que, primero, el consumidor sepa sobre la importancia de una dieta equilibrada que no solo tiene que ver con el azúcar.



A partir de ahí buscamos ofrecer las opciones para que el consumidor, bien informad, elija lo más conveniente.



¿Cómo ve el negocio para el 2021 en el país?



Estamos optimistas, lo que estamos viendo es que la pandemia tiene subidas y bajadas en todos los países y Colombia no es la excepción. Ha habido varios sectores económicos que están golpeados. Creemos que vamos por el buen camino de la reactivación económica en Colombia. De hecho, en febrero y marzo nos está yendo bien y creemos que se está viendo bien esa recuperación que, esperemos, sea una realidad en el 2021.



¿Se nota más demanda de presentaciones personales?



En la pandemia hubo un desarrollo muy grande de bebidas de gran formato en el hogar. En las últimas semanas se está recuperando la actividad en restaurantes y están volviendo a crecer los formatos individuales.



No me atrevo a decir qué va a pasar en el futuro pero estos productos van a tener un rol fundamental dentro de los hábitos de consumo y es lo que estamos trabajando es en esta reactivación.



¿El optimismo da para que las ventas sean como las del 2019 o superiores?



Estamos bastante optimistas y queremos alcanzar un número que sea superior al del 2019.