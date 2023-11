BMW logra llegar a la cifra de 1.000 vehículos eléctricos vendidos

El Salón del Automóvil de Bogotá es el mejor escenario para que Autogermana entregue la unidad #1.000 de BMW i, la marca de vehículos eléctricos.



Y no solo por ser el evento automotor del país, sino porque fue precisamente allí, en 2014, donde el importador oficial presentó a los sorprendidos asistentes el primer BMW i3.



Este modelo no solamente fue el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, sino también el primero en ser comercializado al público en general en el país y no por medio de comodatos, ni de pruebas institucionales.



Y ahora, en el Salón del Automóvil de Bogotá 2023, Autogermana entrega una BMW iX3 M Sport Impressive azul, la unidad #1.000 de vehículos eléctricos de la marca en Colombia.



Los BMW i ya avanzan en tecnología de quinta generación y permite autonomías de varios cientos de kilómetros y tiempos de recarga más eficientes.



En este lapso, Autogermana también ha acumulado una experiencia y acervo técnico que ha servido para abrir el camino de la instalación de la creciente red nacional de recarga, que hoy día permite viajar entre Bogotá, Cali y Medellín. BMW i dispone en Colombia de un amplio portafolio de vehículos electrificados.



