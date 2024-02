BYD lanza carros híbridos por más de 40 millones de pesos y aviva guerra de precios

La china BYD, mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, anunció el lanzamiento de dos nuevos modelos híbridos por un precio de salida de 79.800 yuanes (11.087 dólares, 10.295 euros o 43.349.393 pesos colombianos), lo que supone un nuevo paso en la guerra de precios en el sector del gigante asiático.



Los Qin (Honor Edition) y Destroyer 05 arrancarán desde el mencionado precio, mientras que la versión eléctrica pura del primero de ellos costará entre 109.800 y 139.800 yuanes (entre 15.255 y 19.423 dólares, entre 14.164 y 18.034 euros), informa el portal de noticias económicas Yicai. El precio del nuevo Qin híbrido es un 20 % más bajo que el de su predecesor.



Esto supone una rebaja de precios incluso frente a los vehículos de combustible más asequibles en el mercado chino, que tienen un precio medio de unos 94.000 yuanes (13.060 dólares, 12.127 euros), apunta el mencionado medio.



“El precio hará que los fabricantes de coches de gasolina tiemblen”, aseguró BYD en un mensaje en la red social Weibo -equivalente a X, censurada en el país asiático- citado por el diario hongkonés South China Morning Post.



A principios de año, un analista de UBS estimó en 20.000 yuanes (2.779 dólares, 2.580 euros) la reducción del coste de producción de un eléctrico puro con respecto a hace un año gracias a una mayor eficiencia, a los efectos de escala y al abaratamiento de diversas piezas y materiales necesarios.



Ventaja frente a sus rivales

Según expertos del sector, BYD -que dejó de producir modelos exclusivamente de combustión en 2022- parte con ventaja frente a sus rivales a la hora de establecer precios gracias a sus tecnologías y a su control de la cadena industrial: la compañía, por ejemplo, fabrica el 75 % de las piezas de su modelo Seal.



Además, sus costes de producción son un 15 % inferiores a los Model 3 que Tesla fabrica en Shanghái (este) y un 35 % más bajos que los modelos equivalentes que manufactura Volkswagen en Europa.



Hace casi un año, BYD ya había lanzado un pequeño utilitario eléctrico capaz de recorrer 305 kilómetros con una carga, el Seagull, por un precio inicial de 73.800 yuanes (10.254 dólares, 9.520 euros), con vistas a atraer a compradores con bajos ingresos.



Yicai citó este lunes a directivos de otros dos de los nombres más importantes del sector automotriz del país asiático, Xpeng y Geely, que advierten de una competencia “particularmente brutal” en un 2024 que podría convertirse en “una primera ronda de K.O.” para las firmas chinas de esta industria.



BYD anunció recientemente un plan de inversión de 100.000 millones de yuanes (13.894 millones de dólares, 12.902 millones de euros) y el lanzamiento de una serie de modelos del segmento prémium y de lujo este año, tras haber sacado al mercado el año pasado el Yangwang U8, con reminiscencias del Range Rover, con un precio de 1,1 millones de yuanes (152.831 dólares, 141.917 euros).



La automotriz elevó sus ventas en un 62 % interanual en 2023, y a principios de este año se conoció que había superado a Tesla como mayor vendedor mundial de eléctricos puros en el cuarto trimestre; la china ya había superado a la estadounidense como fabricante de eléctricos en 2022, aunque en aquel caso la medición incluía también automóviles enchufables, una tipología de vehículo que la compañía dirigida por Elon Musk no fabrica.



Aparte de su presencia en China, BYD lleva años invirtiendo con fuerza en Latinoamérica, donde recientemente confirmó un acuerdo para construir un complejo de tres fábricas en Brasil, y también tiene presencia en el mercado español.



