Camiones Euro VI pueden cambiar aceite hasta cada 40.000 kms

Las nuevas tecnologías no dejan de sorprender. Al igual que en otros aspectos de la cotidianidad, conducir un camión Euro VI, sin usar las ayudas que ofrece puede significar pérdidas para el dueño, para el medioambiente y que la tecnología no logre el aporte esperado.



Alexander Wolff, gerente de posventa de Chevrolet, para camiones, indica que la reducción de gases contaminantes y material particulado de un motor Euro VI puede alcanzar un 98% con respecto a un motor Euro IV. Claro, con un manejo adecuado.



Por ejemplo, el rango ideal para la operación del motor y en donde encuentra su máximo torque y menor consumo es entre las 1.200 y 1.400 revoluciones por minuto, sólo con ese manejo el camión puede ahorrar un 20% en el consumo de combustible.



Cuando tras el volante hay un profesional, los beneficios son mayores, pues en las máquinas EuroVI aumenta el intervalo del cambio de aceite.



Usualmente la degradación del aceite ocurre entre los 5.000 y 10.000 kilómetros de uso, pero en las nuevas máquinas, por lo menos en las Chevrolet, la duración se eleva un 80%, llegando incluso a que los cambios se realicen cada 40.000 kilómetros, con los beneficios no sólo de costos, sino de disponibilidad de la máquina para producir.



Otra de las recomendaciones que entrega Wolff es usar los insumos recomendados, así aumenta la disponibilidad de la flota, por ejemplo el aceite que usan los Chevrolet es bajo en ceniza y la conductor debe verificar que el tanqueo se haga en sitios reconocidos que entreguen urea real para camión, con lo cual las emisiones caen sustancialmente y el motor mantiene su calidad. Con urea, un incidente común es que se use la agrícola, que no actúa de la forma que se espera.



Otro de los ‘pecados’ que aumentan el consumo de diésel es el uso indiscriminado del freno de motor, esto es fácil detectarlo cuando el camión emite un sonido fuerte y característico del diésel, hay conductores que lo usan cuando no es necesario, sólo por hacerse notar, pero ello va con cargo al consumo de combustible.



Hoy Chevrolet le ofrece a sus clientes escuelas para que los conductores aprovechen la tecnología y la máquina tenga mayor duración. De hecho, implementan el programa llamado Health Report, el cual registra nueve variables que indican: economía de combustible, resumen de la operación del vehículo, próxima inspección, tipo de operación del vehículo, y en porcentajes: ralentí, congestión en tráfico en la ciudad, viajes lentos, viajes generales, rápidos.



Además, revisan la frecuencia de inicio y parada, viajes de montaña, operación de pedales: de freno, del freno de escape, del pedal de aceleración.

Acompañamiento seguro, onstar

OnStar de Chevrolet, anunció ‘Acompañamiento seguro’, un servicio de asistencia personalizado diseñado para ayudar a los usuarios en situaciones en las que se sientan vulnerables y necesiten acompaña- miento ante una potencial emergencia o riesgo asociado a su seguridad.



“Frente al contexto de inseguridad y delincuencia que afecta a países de Sur América, queremos aprove- char la tecnología avanzada de nuestros vehículos co- nectados poniéndola al servicio de la seguridad ciudadana, protegiendo a nuestros usuarios", afirma Juan David Arias, de OnStar.



