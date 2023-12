Aprenda a leer las señales del tablero de su carro: qué significa la de 'Check engine'

Si el mecánico de su vehículo está de vacaciones o es un día festivo y usted tiene un problema vehicular, es importante que cuente con algunas nociones generales acerca del funcionamiento su auto. Por ejemplo, qué quiere decir una particular señal que puede saltar en el tablero.

Si bien lo más fácil de leer en el tablero es el velocímetro, el nivel de aceite y de combustible o el encendido o apagado de las luces, allí también se pueden ver algunos llamados de atención a los que hay que responder, a veces de forma más urgente y otras no tanto.

Qué significa la señal de 'Check engine'

La luz de Check engine es amarilla, naranja o roja en la mayoría de los vehículos y, tal como su nombre en inglés lo indica, sugiere revisar el motor. Tal recomendación puede deberse a diferentes motivos.

Carro. iStock

Si la luz parpadea, tiene que ver con algo urgente, pero si es fija y amarilla, no requiere contacto inmediato con el mecánico. No obstante, no en todos los autos titila la señal. En esos casos, probablemente sea naranja o roja para resaltar su urgencia.

Así lo explica en un informe Kavak, la plataforma de compra y venta de coches, que además detalla algunos problemas por los que puede aparecer este llamado de atención en el tablero:

- Fallas en el motor.



- La transmisión.



- El equipo de emisiones.



- Los módulos y sensores.



- El suministro de aire o de combustible.



- El sistema de encendido.



Aceite de motor iStock

La plataforma derribó además una creencia popular, que es que la luz de Check engine puede encenderse por la falta de aceite, pero esto no es así. Aunque se trata de un problema grave, cuenta con una señal aparte en el tablero que avisará acerca de este problema.

PORTAFOLIO