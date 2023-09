El crédito también le pone freno a la venta de motos

“Tenía la venta asegurada, pero a la señora no le aprobaron el crédito”, cuenta un ejecutivo de ventas de una marca de motocicletas en Bogotá.



“El crédito era sólo por el 30% del valor total, pero no se lo dieron”, agrega.



Aunque la situación parece aislada basta mirar las cifras de ventas de motos al cierre de agosto para ver que la realidad no es fácil: En los primeros ocho meses del año “se colocaron 450.795 motocicletas nuevas en el país, con una reducción del 19,7% vs el mismo período del año 2022”, cuando se habían facturado 561.467 unidades, según el reporte de la Andi y Fenalco.



De hecho, el informe de los gremios sostiene que “el sector de la motocicleta se mantiene en terreno negativo, con una leve recuperación en el mes de agosto, impulsado por factores como las altas tasas de interés, el acceso al crédito y la desaceleración económica. Además de las dificultades para que los nuevos compradores de motocicletas adquieran el Soat en algunas regiones”.



El país cada vez se torna más hostil para permitir la movilidad de sus ciudadanos. Ese mercado que además es un importante generador empleo como quiera que en el país hay ocho ensambladoras y los empleos que se generan entorno a esto vehículos se cuentan por miles e todo el país, no registra su mejor momento.



De hecho, atrás quedaron las aspiraciones de “colocar un millón de motos al año”, pues este año parece que cerrará en una cifra del rango de las 600 mil, más cerca a la mitad de su meta.



En el caso de la categoría de motocarros también se presenta una contracción del 18,8% en el acumulado del año cuando se compara con el 2022.



Y situación similar ocurre con la categoría de ciclomotores eléctricos la cual se contrae un 24,2% en el acumulado del año.



Solo en agosto pasado se facturaron 56.060 unidades, mientras que en igual mes del 2022 la cifra fue de 76.123 unidades.



La velocidad con la que ese mercado echa reversa, puede mandar al piso las aspiraciones de convertir el país en un ‘hub’ exportador de motos de diferentes marcas para el mercado de las Américas y el Caribe.



CÉSAR GIRALDO

cesgir@portafolio.co