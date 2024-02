Grupo Vardí hizo gran inversión para relanzar Chery

Con una inversión que supera los 50 millones de dólares, Chery se consolida como una marca innovadora y sostenible en el mercado colombiano de la mano del Grupo Vardí, al llegar con una red de ventas y servicio por venta.

“Como grupo siempre hemos creído en la generación de empleos y en establecer nuevos negocios que ayuden a impulsar la economía nacional y con Chery además de apostarle al desarrollo económico, esperamos desarrollar un segmento de movilidad sostenible”, explicó Carlos Andrés Urrego, gerente de marca Chery Colombia.



La primera vitrina se abrirá en Bogotá, seguida de una en Chía y posteriormente en otras ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, y Cartagena. Esta red garantizará cobertura comercial, servicios de postventa y atención al cliente de alta calidad.



En principio se establecerán 10 vitrinas y talleres posventa en todo el territorio nacional. Para ello se generarán cerca de 200 empleos directos y numerosos empleos indirectos al iniciar operaciones. “Para Bogotá, Chía y Cali operaremos con vitrinas propias y en las otras ciudades ya hemos avanzado logrando alianzas estratégicas que nos permitan establecernos en el mercado y conformar los equipos exclusivos para Chery”, aseguró Urrego.

Chery Tiggo 8 la SUV del grupo.

El lanzamiento oficial de la marca se centrará en el portafolio de nuevas energías, en el que se destaca la familia Tiggo y se anuncia el lanzamiento del vehículo completamente eléctrico EQ7.



Chery, de buena recordación en Colombia, ha transformado su motorización híbrida y eléctrica, y el diseño, equipamiento y ayudas a la conducción para ofrecer una experiencia superior y segura a los usuarios.



El Grupo Vardí estará acompañado de socios estratégicos para acceder una fuerte red comercial y de posventa para todos los usuarios de Chery.

Chery Archivo particular

Uno de los principales resultados de la marca en Colombia fue su participación en el Salón del Automóvil hace 3 meses, “el Salón del Automóvil, no sólo fue una plataforma comercial, se convirtió también en un escenario para entender a nuestros clientes y conocer la aceptación que tendrían con la propuesta de un portafolio de energías más limpias como el que traemos al mercado. La respuesta superó nuestras expectativas porque no solo encontramos un alto nivel de aceptación, sino que además superamos las 200 prerreservas que esperamos entregar en el primer trimestre del 2024”, dijo el Gerente de Chery Colombia.



Las ventas anuales en 2023 de la casa matriz, Chery Automovile Co. Ltda alcanzaron 1'881.316 unidades, un crecimiento interanual del 47,8%. Chery fue fundada en 1997 y es una marca global de automóviles ubicada en China, enfocada en las nuevas tecnologías, la innovación en nuevos modelos y la calidad de sus productos y servicios posventa.



Actualmente la compañía está posicionada como principal desarrollador chino de marcas globales en la industria automotriz según el ranking de Kantar y Google 2023 Chinese Global Brand Builders Top 50, y ocupa el puesto 14 en la lista general de empresas, habiendo experimentado un sólido crecimiento en su poder de marca.



Durante los últimos 20 años, Chery se ha enfocado en la innovación independiente y ha establecido centros de Investigación y Desarrollo en China, Alemania, Estados Unidos y Brasil, estableciendo un equipo global de I+D automotriz de más de 5.500 personas.



CESAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co