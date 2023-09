‘La división automotriz de Ardila Lülle se diversifica’: Los Coches

Luego de la crisis que le significó al concesionario Los Coches la separación de General Motors hace un poco más de una década por la cancelación del contrato, hoy la división automotriz de la organización Ardila Lülle, se muestra robustecida como un holding de movilidad de ese grupo empresarial.



En diálogo con Portafolio, el gerente de Los Coches, Ricardo Salazar, explicó cómo se han ido diversificando y generando nuevos negocios que los tienen hoy como representantes directos de diferentes grupos automovilísticos.



¿Cómo le va a Los Coches?



Seguimos con el negocio de toda la vida, el retail, y contamos con una infinidad de marcas: Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Peugeot, Opel, RAM, Dodge, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Buses y camiones de VW; Cupra, MG, las marcas de vehículos recreativos de BRT: CanAm y SeaDoo, y los Piaggio y sus marcas Vespa, Aprilia y Moto Guzzi.



Ya estamos cerca de cumplir 50 años con la marca.



Y no hacen nada más...



Creamos una compañía que se llama Los Autos, que hoy es la encargada de representar tres marcas en Colombia.



Saic, que nos provee los MG. También tenemos los vehículos recreativos de BRP con las marcas CanAm y SeaDoo, de boogis y motos de agua, y Piaggio con sus marcas.



Le cuento que al negocio de Los Autos va a llegar una nueva representación que tendrá varios modelos y alternativas.



¿Hacen renting?



El mercado nos pidió movilidad compartida, hoy tenemos una plataforma de renta de vehículos, dentro de estas dos compañías para atender la necesidad de disfrutar o usar un carro por días o los períodos que la gente pida.



¿Hasta dónde llegan en eléctricos?



Bueno, tenemos una marca de cargadores eléctricos WallBox, para garantizar que todo cliente que tenga un vehículo eléctrico de nuestro portafolio u otra marca, no sufra por la carga.



Hoy nosotros somos el concesionario con el mayor portafolio de vehículos eléctricos del país, con casi 10 modelos diferentes de las marcas Audi, Volvo, Hyundai y MG. Y los clientes siempre preguntan, ¿cómo cargo?, y cuando viajo, ¿qué hago? Así que solucionamos.



¿Cómo es la solución?



Determinamos los rangos de movilidad del propietario y así por ejemplo para el caso de Bogotá, si su otro lugar de parqueo es Girardot, Tunja, Villa de Leyva o Villeta, en esos rangos, la compañía le entrega con el vehículo un cargador para la casa y le ofrece la instalación para su otro sitio en esas ciudades y se lo instala también. Esto, debido a que la red de cargadores aún es insuficiente.



Tiene gente para eso...



Nosotros contamos con personal capacitado, ingenieros, técnicos que miden las distancias a las subestaciones, la carga que entregan en la zona de instalación y hacen toda la acometida y la instalación.



Pero si el cliente tiene paneles solares...



Nosotros vamos y lo asesoramos y hacemos la instalación para el vehículo.



¿No sigue siendo mejor el de gasolina?



Un punto no más: mire, si usted compra un carro hoy de combustión, usted tiene que pagar por galón $14.000, es decir, que si recorre al año 12.000 kilómetros se va a gastar $7 u $8 millones de pesos en gasolina, con un cambio de aceite, y si se compra un eléctrico, pues le va a costar en energía unos $2 millones el año, con 18.000 kilómetros recorridos, ya que se mueve más porque no tiene restricciones.



¿Cómo les va con MG?



Arrancamos con MG en el año 2012. Pero en los primeros años el volumen de ventas no era grande, pues el arancel que pagan era del 35%, frente a otras naciones y locales con cero arancel. Pero hoy hemos entregado más de 1.500 MG y de ellos hemos entregado 300 eléctricos (que llegaron el año pasado), claro los eléctricos no tienen arancel, ni impoconsumo y el IVA es del 5 por ciento.



Y los mantenimientos...



Son vehículos muy finos, y fáciles de mantener. Nada suena y eso hace que los fabricantes se esmeren más en la terminación del vehículo para que no suene nada.



Y su mantenimiento es sencillo. No hay cambios de aceite, el valor del mantenimiento es mucho menor.



Ni siquiera se cambian tan seguido las pastillas, porque el motor eléctrico ayuda a frenar el carro, así que no gastan tantas pastillas.



La primera revisión puede ser a los 25.000 kilómetros y es para cambiar el líquido refrigerante.



Advirtiendo que tenemos un año de caída en el mercado nacional de ventas, con meses que han llegado al 30 y al 40 por ciento, debo decir que a nosotros nos ha ido bien. En volumen hemos bajado un poco, pero en ingresos nos mantenemos, por el alza de los precios.



El 2022 hicimos un poco más de 7.000 unidades, este año haremos 6.000, pero eso entre Los Coches y Los Autos debe significar más o menos $900.000 millones.



