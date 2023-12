Pirelli: 60% de llantas en 2025 serán para carros eléctricos

El mercado de llantas para automotores en Colombia ronda los cinco millones de llantas por año, entre tanto el de motocicletas debe estar por el orden de los siete millones de llantas, estima Juan Pablo Jacobo, gerente y jefe de ventas de llantas Pirelli para Colombia.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El ejecutivo cuenta que el mercado de mayor demanda, en cuanto a vehículos ligeros, lo tienen las camionetas pick up cabina sencilla y doble cabina, usadas para diferentes trabajos y son las que más frecuente hacen el cambio de llantas.



Juan Pablo Jacobo habló con Portafolio y explicó toda la investigación que hay en el desarrollo de un neumático.



(Lea más: Salarios en empresas colombianas incrementaron un 11,18 %, según Mercer)



Una marca que compite con ustedes desarrolló una llanta antipinchazo sin neumático interno, ¿cómo responden?

​

Nosotros nos enfocamos en dar respuestas reales a las necesidades reales en cada mercado. En Colombia tenemos las llantas Pirelli con tecnología Seal Inside, en los modelos Scorpion y Cinturato.



Ellas operan como antipinchazo en un 85% de los casos, pues tienen un recubrimiento interior, un polímero, que se activa en el momento en que un objeto entra en la llanta.



Automáticamente se activa y la llanta no sufre perdida de presión.



¿Deben ser carísimas?



Están en el segmento Premium, pero son accesibles. Claro, depende del tipo de rin y el ancho del mismo. Estamos en los comercios que la gente visita, como Alkosto (Portafolio cotizó varios tipos de juegos, y encontró que sus precios se mueven en promedios del mercado, según el segmento en que compiten).



Eso es masificar la tecnología, no ofrecemos algo que no es accesible a todo el mercado.



Estas llantas además de ser autosellantes, tienen un performance que logra menores consumos de combustible en los vehículos porque generan menor resistencia en el rodaje, y por consiguiente generan menos CO2.



(Lea más: Empresas presentaron resultados preliminares tras su paso por el Salón del Automóvil)



Y, ¿qué sucede cuando se daña la llanta?



Existen varias circunstancias en las que un neumático puede sufrir un daño. Por ello estamos trabajando en un nuevo producto ‘Tirelife’ una especie de seguro para cubrir los daños en la llanta, que tendrá límites en el tiempo y en el tipo de daño, pero que en una vida normal de la llanta le proporcionará un seguro adecuado a los propietarios.



¿Hoy aseguran las llantas?



Otro de nuestros clientes son las compañías aseguradoras, ellas responden por las llantas de los vehículos asegurados, cuando entran a reparación la aseguradora responde por los neumáticos.



¿Las llantas para los eléctricos son iguales a las otras?



No. Tienen características y tecnología que las hacen diferentes. Hay tres factores que las obligan a ser especiales: primero el peso de estos vehículos es del doble de su similar de combustión, por lo tanto, su resistencia debe ser mayor.



Además, transfieren el doble de potencia que uno de combustión. Estos vehículos pueden entregar todo el torque en el arranque y eso requiere una tecnología especial en los neumáticos que soporten ese uso, que no se calientes o destruyan en esos usos.

Y son llantas diseñadas para hacer menos ruido y proveen menor resistencia en el rodaje.

Llantas iStock

¿Cuando salieron los carros eléctricos, les tocó cambiar rápido los sistemas de las llantas?

​

Nosotros somos una compañía que provee la tecnología de neumáticos para la Fórmula Uno y para 300 competiciones a nivel mundial. Nuestro objetivo se concentra en trabajar con las marcas en el desarrollo de los nuevos vehículos y sus tecnologías.



Esto quiere decir que hoy estamos trabajando con las automotrices en los vehículos que saldrán al mercado dentro de 15 años. Nosotros trabajamos a la par que ellos, les vamos entregando lo que consideran el neumático ideal para el modelo. Así, cuando el vehículo sale al mercado, la compañía ya tiene la tecnología y los estándares de producción para ese modelo en circulación.

Con ello le digo que cuando un cliente necesita una llanta, nosotros ya la producimos y estamos preparados para el mercado con varios años de antelación.

Pirelli posee más de 5.800 patentes y un rubro infaltable en nuestro estado de resultados, enfocadas siempre investigación y desarrollo. Por eso atendemos los mercados más exigentes y nichos como la Fórmula Uno son muestra de la calidad de nuestras llantas.



Hoy ya los pilotos están probando los neumáticos que usarán en las tres primera competencias del próximo año. Le puedo decir que el 60% de las llantas que produciremos en 2025 son para autos eléctricos.

(Más noticias: Hyundai es la primera marca que venderá carros nuevos en la plataforma de Amazon)



En estos países los costos son importantes, ¿cómo lo sortean?



Le contaba que nuestras soluciones son reales y estudiadas con antelación, nosotros estudiamos el mercado latinoamericano, sus carreteras, la topografía, el cambio de pisos térmicos y diseñamos para este mercado en particular.



Este año presentamos el Powergy, un neumático dedicado al mercado de reabastecimiento de vehículos de paseo. Es de gama media, muy versátil, tiene varios tamaños y especificaciones y se ha desarrollado utilizando las tecnologías más modernas de hoy en día. Estas tecnologías también han permitido acortar considerablemente el proceso de producción. Ese producto está desde la referencia 195/55R15 hasta 235/45R18.



PORTAFOLIO