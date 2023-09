Huelga del sector automotor: la propuesta salarial de las empresas

Archivo particular

La huelga iniciada el viernes en los tres principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos podría “amplificarse” si las empresas rechazan hacer mejores ofertas salariales, advirtió el domingo el presidente del sindicato de trabajadores del sector.

“Si no recibimos mejores ofertas (...) vamos a amplificar esto aún más”, dijo el presidente del sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, al programa de entrevistas de la cadena CBS “Face the Nation”, afirmando que General Motors, Ford y Stellantis “no tienen excusa” para no resolver los conflictos salariales dados sus enormes beneficios de los últimos años.

“Nos han dejado atrás durante décadas”, agregó, explicando que los trabajadores a los que representan estaban "hartos".

Las conversaciones entre el sindicato y los "tres grandes" de Detroit se reanudaron el sábado con vistas a poner fin a la huelga.

"Tuvimos conversaciones razonablemente productivas con Ford hoy", dijo el sábado a la AFP una fuente del UAW.

Desde el viernes están paradas tres plantas: una de General Motors en Wentzville (Misuri), otra de Stellantis en Toledo (Ohio) y una filial de Ford en Wayne (Michigan).

“Stellantis y el UAW han entrado en una fase crítica de las negociaciones", declaró el sábado el grupo creado por la fusión en 2021 de Fiat Chrysler y el francés PSA Group.

Stellantis ha elevado su oferta y propone un aumento de "casi el 21%" durante los cuatro años de vigencia del nuevo convenio colectivo, frente al 14,5% de hace una semana.

Para Fain, una oferta del 21% está lejos de ser suficiente y entiende que los empleados merecen el mismo 40% de aumento salarial otorgado a los directivos de los fabricantes.

"No queremos ni oír hablar de ello", declaró el domingo en CBS. GM y Ford ofrecen subir los salarios un 20% en total.

AFP