Hyundai se mueve en varias alternativas de combustibles

Recientemente, visitó el país el presidente de Hyundai Brasil, Airton Cousseau, país en dónde la marca coreana tiene planta de producción y desde la que abastece a Colombia con los modelos HB 20 y ahora con la SUV Creta. Hoy esas instalaciones trabajan a su máxima capacidad de 200.000 unidades, a tres turnos por año.





La compañía coreana se mueve en varias direcciones para encontrar combustibles de cero emisión, pero al estar en ese mercado, en el que el alcohol es un combustible importante, la marca investiga cómo mejorar los combustibles para que sean cero emisiones y a la vez incorporar los desarrollos logrados por el país usando la tecnología, los desarrollos y el conocimiento de la firma coreana.



En ese sentido, el presidente de la compañía Airton Cousseau, indicó que trabajan en desarrollos que den respuesta a lo que se requiere actualmente.



“En Brasil hay híbridos con el modelo alcohol eléctrico, hay mezclas de gasolina con alcohol y el cliente es quien decide cuándo alcohol y cuánta gasolina, también hay carros con sólo alcohol. Por todas esas razones vemos más posibilidades de seguir innovando”.



“Como compañía creemos que hoy existe una amplia gama de opciones para mover las máquinas y vemos grandes posibilidades para el hidrógeno verde”, anotó Cousseau.



“Aún hoy los científicos y los técnicos ven complejo el almacenamiento y transporte del hidrógeno, pero nuestros proyectos van más allá. ¿Qué tal si en Brasil, que ya tiene la infraestructura de surtidores de alcohol en las gasolineras, ahora desarrollamos celdas de procesamiento de hidrógeno, las instalamos allí y hacemos la electrólisis con alcohol al momento de tanquear los vehículos? obviaríamos todos los inconvenientes que existen en la actualidad, en terminos de seguridad”, explicó Cousseau.



El directivo recalcó que ese es uno de sus proyectos pero aún no es un hecho, y avanzan en estudios preliminares.



A diferencia del agua que tiene sólo dos átomos de hidrógenos, el alcohol tiene seis átomos de hidrógeno, por lo cual el proceso es aún más eficiente, anotó el brasileño.



El alcohol pasaría por las celdas de hidrógeno -previamente instaladas-, sale el combustible para tanquear los vehículos y todo es in situ.

​

“Nosotros como compañía no somos nuevos en esto, en Hyundai Brasil desde 2020 tenemos camiones con hidrógeno”, destacó.





Creta a ritmo de Samba

Durante el reciente salón del automóvil en Bogotá, Hyundai presentó la nueva edición de la SUV Creta, con origen en Brasil, el vehículo presenta una importante transformación con un porte más agresivo que las versiones anteriores.



Al venir de Brasil, su abastecimiento se da casi por descontado. Su motor es 1,5 litros, el cual entrega 113 caballos de fuerza con potencia y 137 Nm de torque. Es gestionado por una caja CVT y ofrece un despeje respecto del suelo de 19 centímetros.



La SUV viene con frenos de disco en las cuatro ruedas. Hyundai ya ofrece la Creta 2024 por un precio de $119.900.000 y fue la novedad de la marca coreana para el Salón del Automóvil de Bogotá, en donde, dicho sea de paso, se llevó una buena parte de reservas de compra.





