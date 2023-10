JMC anuncia llegada de tres modelos de autos eléctricos

La compañía automotriz china JMC, representada en Colombia por el grupo Astara, anunció su incursión en el sector de vehículos, con la llegada de tres modelos eléctricos al país.



El anuncio lo hizo el director general de JMC para Colombia, Noel Ardila, quien en diálogo con Portafolio indicó que seguirán reforzando su red de mantenimiento para camiones ligeros y ampliarán la red de vitrinas para los automóviles y para su mantenimiento.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Dan el salto de camiones a sedanes?

​

Astara tiene la representación completa de la marca JMC y además de los camiones ligeros, ahora introduciremos al mercado colombiano tres nuevos modelos de vehículos eléctricos, vale aclarar que no son cuadriciclos, son categoría automóviles.



¿Cuáles son y cuándo llegan?

​

Antes de un mes ya estarán en el país. Serán presentados en el Salón Internacional del Automóvil de Corferias, que inicia el 3 de noviembre próximo. Se trata de un modelo de la gama A europea (entrada), con una autonomía de 200 kilómetros largos, con capacidad para 4 personas. Un segmento B, un sedán normal de 300 kilómetros de autonomía y un automóvil gama D, una berlina con autonomía de 500 kilómetros por carga, todos bien equipados.



¿Qué precios tendrán?

​

Esa es la gran incógnita, por la alta volatilidad del dólar en Colombia, pero le puedo garantizar que serán los más competitivos del mercado.



¿Cómo es hoy su portafolio de carros?

​

Competimos en camiones ligeros, doble cabina y vans. Tenemos, por ejemplo, el camión CHR de 2,3 toneladas en dos versiones, cabina sencilla y doble cabina, para transportar cuadrilla, materiales y las máquinas que requiere un trabajo, y vamos hasta las 5,4 toneladas con camiones con doble llanta, con una amplia gama de productos. También tenemos la Vigus diésel, con un motor 2,4 centímetros cúbicos, de gran demanda para flotas.



Y en eléctricos…

​

Aquí vamos a crecer mucho más en el país, pero hoy tenemos un camión Conquer EV, de 3,7 toneladas, para operación urbana y un volumen de carga de 18 metros cúbicos.

También tenemos una van Touring EV, con capacidad de 8 metros cúbicos y 3,9 toneladas. El portafolio incluye la doble cabina Vigus eléctrica, con una autonomía de 280 kilómetros por carga. Estos son modelos para trabajo urbano.

(Vea: Kia lanzó en Colombia su nuevo vehículo 100 % eléctrico).



Noel Ardila, director general de JMC para Colombia. El Tiempo



¿Desde cuándo representan JMC?



Tomamos la representación este año y de cara al público inició en abril. Hasta el año pasado la tuvo Jiangling Motors Co. El arranque de año fue empalme y conocer los detalles que traía la marca, asumimos garantías, repuestos, mantenimientos y todo lo que implica recibir una marca que está en el mercado. En eso Astara ha demostrado en Colombia su expertiz a la hora de responderles a los clientes.



¿Qué han hecho?

​

Fortalecer el servicio posventa, la verdad es que las máquinas son finas y gozan de una reputación bien ganada en el mercado, generamos un inventario de repuestos, ampliamos la red de mantenimiento y estamos en el proceso de abrir nuevas vitrinas y más puntos de atención.



Una vez Astara asumió la marca, varios inversionistas se acercaron al grupo a pedir una concesión, a lo cual hemos respondido y la gente pronto empezará a ver más vitrinas de JMC en el país.



(Vea: Recomendaciones para comprar un carro en Colombia: ¿es rentable?).



¿Cómo les va en ventas?

​

Estamos facturando en promedio 100 carros mes, en un mercado en caída. El año pasado la marca facturó 1.800 vehículos. Así que este año nuestra meta es 1.500, lo que obliga a subir el promedio a 160 carros mes.



¿Qué los frena?

​

Los certificados ambientales de la Anla, siguen demorados y tenemos retrasos por cuenta del documento.



Y qué sigue para ustedes con el portafolio reforzado a final de año…

​

Para el 2024 proyectamos colocar 2.000 unidades y al siguiente 2.500.



Pero el mercado colombiano está deprimido…

​

Sí es cierto, este año nosotros hicimos una proyección bien ácida y estimamos en 180.000 unidades todo el mercado, por cuenta de las tasas de interés y los altos niveles de perfil que están exigiendo las financieras para prestar.



Nos pasa que al cliente le gusta la máquina y ha tenido vehículos, decide comprar y cuando llega al banco le dicen que si le prestan pero que no todo; que los perfiles de riesgo subieron y que la persona tiene un límite de recursos para desembolsar, que no cubre el valor faltante del carro.



¿Si pudiera darle un consejo a quienes manejan la economía, qué les diría?

​

Al Gobierno, que por favor use todo el arsenal de herramientas para controlar la inflación ya que es parte de su responsabilidad.



Y al Emisor, que llegado el momento, nos ayude con las tasas de interés.



(Vea: Ford presenta su nueva LU, la Expedition Stealth Performance).



César Giraldo

cesgir@portafolio.co