Los Coches presenta la camioneta MG ZS

Si está pensando en renovar su vehículo o adquirirlo por primera vez, pero aún no está preparado para meterse con híbridos o eléctricos, Los Coches, el importador de MG acaba de presentar una SUV con un motor de combustión de 1.500 centímetros cúbicos y un óptimo equipamiento por el precio que maneja se trata de la SUV MG ZS.

“Es una declaración de estilo y tecnología, una joya de la ingeniería automotriz que combina estilo, confort y seguridad. Desde su diseño exterior moderno hasta su interior espacioso y conectado, cada aspecto de este vehículo ha sido meticulosamente pensado para ofrecer la mejor experiencia no solo al conductor sino a los pasajeros”, comenta, Ricardo Salazar, gerente de Los Coches.

Con una potencia de 114 Hp y un torque máximo de 150 a 6.000 rpm, la camioneta MG ZS 2025 cumple con las normas de emisión Euro 6B, asegurando un viaje más limpio y eficiente. Con un consumo de combustible de hasta 45 Km/galón en condiciones mixtas y 55 Km/galón en carretera, este vehículo demuestra que la potencia y la eficiencia pueden ir de la mano.

Llega con una amplia gama de versiones, incluyendo 1.5L MT PLUS, 1.5L AT PLUS, y 1.5L AT COM, el MG ZS 2025 se destaca como una camioneta con identidad propia que se adapta a las necesidades de cada conductor, desde su diseño hasta ser catalogado cómo la camioneta con un precio competitivo, precio preventa va desde $74.990.000, una oferta sin reversa.

Ricardo Salazar, gerente de Los Coches.

Especificaciones de MG ZS 2025:

● Tipo Transmisión: Manual / Automática

● Seguridad: ABS, EBD, HHC, VDC, CBC, BDW, ESP, TCS, TPMS , Sensor y cámara de reversa

● Conectividad: Pantalla Touch 8" + CarPlay®, Mandos de audio en el timón

● Comodidad: Sunroof Panorámico y Control Crucero.

● Asistente de arranque en pendiente

● Potencia Hp :114 Hp

● Torque Máximo 150 / 6.000

● Norma de Emisión Euro 6B

● Consumo Mixto 45 Km/galón

● Consumo Carretera 55 Km/galón

● Seguridad, con hasta 6 airbags y con carrocería de acero con deformación programada

● Versiones: 1.5L MT PLUS 1.5L, AT PLUS 1.5L, AT COM 1.5L



Diseño Interior: Espacio a tu medida, El MG ZS cuenta con una conectividad única gracias a su pantalla Touch de 8″ desde su versión de entrada. Su gran sunroof panorámico, permite tener mucha más luminosidad dentro del auto y crea un atractivo espacio.