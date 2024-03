El peor febrero de la última década en ventas de vehículos

Los indicadores del mercado de vehículos nuevos en el país se mantienen en el congelador, el año pasado fue perverso, pero las cosas podían salir peor y así está sucediendo: en febrero pasado se colocaron en el mercado 15.597 máquinas, una caída del 1% con respecto a igual mes del 2023, con una gran caída respecto al 2022 cuando se colocaron 19.199 unidades, según muestran las cifras de Fenalco y la Andi con base en datos del Runt, así como las de Andemos.



Así las cosas, en el primer bimestre del año se vendieron 27.178 unidades, una cifra inferior en 8,2% a lo registrado en 2023. Un año que era el peor de la década en el mercado de carros.



El sector automotriz confirma lo que las cifras oficiales de la industria en general han venido mostrando sobre el comportamiento del sector productivo que viene en picada los últimos tres trimestres, y si se considera la industria automotriz todo indica que el panorama no es fácil.



Según el informe del Dane sobre la actividad industrial hasta diciembre (entregado hace 15 días), en lapso del 2023 frente al mismo mes de 2022, la producción real de la industria en general presentó una variación de -6,8%, las ventas reales de -3,5% y el personal ocupado de -1,9%. Y en ese oscuro paisaje, la variación negativa más pronunciada en diciembre se presentó en Fabricación de vehículos automotores y sus motores (-72,5%), y la Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos (-31,8%).



Un escenario sombrío para el sector que también muestra empresas resilientes, pues la presentación de nuevos modelos no ha parado y la actualización en tecnologías marchan a velocidades importantes, pese a que la registradora parece no despegar.

Energías limpias muerden el mercado

En el informe entregado por la Andi y Fenalco así como en el de Andemos, se nota cómo las nuevas energías van ganando espacio.



En febrero, Toyota fue el que más vendió vehículos con 2.685 unidades, de esas 1.265 máquinas corresponden a modelos híbridos, según lo reseña Andemos en su informe. Es decir, que el 44,1% de las ventas de Toyota son de vehículos con altos estándares ambientales.



El segundo lugar en ventas en febrero fue para Renault, que colocó 1.951 unidades, y que acaba de presentar el Renault Kwid eléctrico, con el cual quiere empezar a marcar participación en el mercado. En febrero, ‘renol’ colocó 86 unidades de su portafolio que además incluye el Zoe y próximamente llega el Kangoo eléctrico.



El tercer lugar en febrero fue para Kia con 1.748 unidades; en el cuarto puesto se colocó Chevrolet con 1.643 máquinas (que además tiene en el mercado el Volt EUV 100%, y que se prepara para este año presentar dos nuevas máquinas en Colombia de energías limpias).

Cierra el quinto puesto Mazda con 1.403 vehículos, comercializados en el segundo mes del año, de los cuales 663 son híbridos y eléctricos, señalan las cifras de Andemos, con lo cual del total de sus ventas ese mes, 47,2% corresponde a vehículos amigables con el ambiente.



Vale decir que en el top 10 de ventas del segundo mes del año, figuran también Ford que facturó 759 unidades, de las cuales 276 fueron híbridas, es decir, el 36,36 por ciento de sus ventas fueron de tecnologías amigables.



Otro tanto sucedió con Suzuki, que facturó 720 carros en febrero, de los cuales 408 fueron híbridos, es decir, que un poco más del 56% de sus ventas fueron de máquinas ambientalmente amigables.



En el sector automotriz hay una discusión sobre cuáles son los híbridos en los que se deberían concentrar los apoyos del Gobierno, pero mientras eso pasa, lo cierto es que las marcas que están ofreciendo tecnologías menos contaminantes están empezando a imponerse en el mercado de vehículos, lo que muestra que el incentivo de cara al consumidor funciona.

Máquinas, esperan el momento de arrancar

En ese escenario, lo que sí tiene Colombia son empresarios, que lejos de amilanarse, consideran que se debe tener paciencia, porque en la medida en que se recupere la capacidad de compra de los hogares y el Gobierno comience a entregar señales de estabilidad, el mercado crecerá.



El presidente de Aconauto, Pedro Nel Quijano, indicó que “uno tiende a pensar que las cifras son malas. Pero en esta industria hay altas y bajas y pasamos por un momento difícil, esto aleja la tranquilidad y la confianza inversionista no solo de los grandes sino de los usuarios del ciudadano que desea comprar”.

Agregó que este negocio en Colombia está sostenido en empresas muy sólidas, “es cierto que tenemos cifras que no satisfacen, pero hay que pensar que en algún momento va a cambiar. El optimismo se refleja en que las empresas siguen ahí, apostando por el país”.



Para Aconauto este es un momento de turbulencia en el que la economía está afectada, la confianza sufre, pero las empresas se mantienen.



La industria de vehículos tiene muchos años de experiencia en el mercado local y ha visto momentos difíciles y de gloria, hoy es difícil, pero seguro que el país es resiliente y esto se va a superar.

A su turno, el vicepresidente de Comercio Exterior y sector automotor de Fenalco, Eduardo Visbal, indicó que las cifras muestran cosas interesantes.



“La caída de febrero es muy leve con relación a la profundidad de la del año anterior. Esto supone que podríamos estar llegando al fondo y empezaría la senda del crecimiento”.

