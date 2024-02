‘Facelift’ para tres SUV de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Colombia presentó tres modelos con facelift para el mercado nacional, con algo más que simple cosmética.



Las máquinas que pasaron por la ‘sala de cirugía’ son las SUV GLA 250 4 Matic, la GLS450 4Matic y la GLS 600 Maybach.



Inchcape Colombia como Distribuidor de Mercedes-Benz en el país, le tiene a la marca un amplio portafolio para los colombianos.



(Lea: Grupo Vardí hizo gran inversión para relanzar Chery).



La primera es la GLA 250 4Matic, que ahora llega en la versión híbrida ligera MHEV, con tracción 4Matic. Memorias para el conductor, molduras con estructuras de carbono y un motor potenciado con 56 caballos más y 100 Nm adicionales de torque.



A esto se suma un motor eléctrico de 48V que apoya al motor de combustión con 13 HP + de potencia y 150 NM de torque.



(Además: Los 'secretos' que esconde su carro, que son muy útiles, y quizás usted no conocía).



La caja de cambios se actualiza la transmisión a una de doble embrague 8G - DCT (8 velocidades) más escalonada a la de su antecesor que se traduce en un vehículo más económico con menor consumo.



Este vehículo es único en el segmento de lujo ya que no, hay un competidor con características similares de MHEV y prestaciones.



(Lea: Baja de inflación y menores tasas dinamizarían venta de vehículos en Colombia en 2024).



La SUV GLS 450 4Matic, tiene ahora ajustes en el motor y nuevas tecnologías como la última generación del MBUX, Head-Up display, Paquete Energizing, paquete Air-Balance, asientos delanteros climatizados, asientos traseros calefactados, parasol doble, asistente interior MBUX, servocierre, portavasos climatizado y capó transparente, entre otras.



En cuanto a seguridad, el vehículo incluye el paquete de asistencia a la conducción plus y el sistema de airbag impulso lateral.



(Siga leyendo: ¿Se dañó o se perdió su carro al dejarlo en un parqueadero?: esto puede hacer).



En este modelo la compañía anticipa la llegada inicial de 20 unidades este año, con la posibilidad de aumentar durante el transcurso del mismo.



Y la tercera SUV es la GLS 600 Maybach, con precio de lista desde $812,9 millones, que ya llegó a Colombia, el 2024 trae consigo la llegada de las primeras unidades de la versión facelift, con ajustes estéticos y las mismas actualizaciones de equipamiento que la GLS 450 Facelift. Estos lanzamientos subrayan mejoras en los modelos, donde el facelift no solo implica cambios estéticos sino también avances significativos en tecnología y rendimiento.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co