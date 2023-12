Los Coches le apuesta a seducir el mercado con el nuevo MG4 Cross

Morris Garages (MG), la marca reconocida por su innovación y calidad en movilidad eléctrica, junto con su importador Los Coches, anuncian la llegada del MG4 Cross a Colombia. Este nuevo vehículo eléctrico hatchback representa un hito en oferta de tecnología de vanguardia y sostenibilidad en el mercado automotriz.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Con más de 10 años de presencia en Colombia respaldados por Los Coches, MG, el hatchback está disponible en sus versiones Plus y Deluxe, ofrece una experiencia de conducción superior con una autonomía estimada WLTP de hasta 435 km, potencia de hasta 201 HP, control de crucero adaptativo y un avanzado sistema de gestión de la batería. El precio preventa va desde $139.990.000 con una garantía de batería de ocho años o 160.000 km y una garantía del vehículo de seis años o 120.000 km.



(Lea: Tecnología y confort para viajar en carretera: Scania entregó flota de buses a Coomotor).



El MG4 Cross tiene un diseño inspirador y cautivante que mejora la experiencia de manejo y seguridad. Un auto más inteligente, eléctrico con interior espacioso y cómodo. Su pantalla de instrumentos digitales de siete pulgadas con la pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas y timón multifuncional redefinen la experiencia de manejo.



(Más: Concesionarios esperan que la recuperación en ventas de vehículos 'arranque' el 2024).

MG4 Cross, ¡corrientazo!

Llegó a Colombia este nuevo jugador que se ubicó ya en el Top 5 de ventas en el segmento eléctrico del Viejo Continente con un novedoso y contundente argumento: el diseño. Lo probamoshttps://t.co/vK1l9DQpc3 pic.twitter.com/35iOUAsVVs — Revista Motor (@RevistaMotor) December 12, 2023

La potencia es de 150kw, que equivale a 201 caballos de fuerza, la carga máxima en DC: 140Kw y en AC: 11 Kw.



(Siga leyendo: Europa aprueba la norma Euro 7 para vehículos a partir de 2026: en qué consiste).



MG asegura la disponibilidad del MG4 Cross en sus vitrinas de Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Manizales, Pereira y Armenia. Son 40 unidades disponibles para satisfacer la creciente demanda de fin de año. El MG4 Cross ha alcanzado un éxito sin precedentes con más de 15 preventas realizadas antes de su llegada oficial al país.



(Más contenido: Las características del nuevo Nissan Z 2024, recien arribado a Colombia).



Los Coches han experimentado un crecimiento del 80% en comparación con el año anterior. Este éxito se atribuye a la sólida relación costo-beneficio, posicionando a Los Coches entre los líderes en ventas de vehículos eléctricos y modelos de combustión. La marca se propone superar las 300 unidades de ventas en los próximos dos meses.



PORTAFOLIO