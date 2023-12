Así puede evitar un comparendo o la inmovilización de su vehículo por tener calcomanías

A mediados de octubre de 2023, la oficial de Tránsito de Bogotá Jennifer Zulay Sánchez emitió una orden de comparendo e inmovilización de una motocicleta por el uso de calcomanías en la carrocería. En las redes sociales circuló el video por varios días y los conductores reaccionaron enérgicamente, pues lo consideraron un abuso policial.



Luego, se divulgaron otros incidentes similares que involucraban no solo a motociclistas, sino también a vehículos particulares.



Así, varias personas se unieron para crear un movimiento con el objetivo de que las autoridades distritales les dieran un espacio para aclarar la situación.



Justamente, uno de los voceros del movimiento aseguró que las autoridades de tránsito estaban llevando a cabo procedimientos excesivos, intimidando injustamente a los propietarios de vehículos.



Para este grupo de personas, tener una calcomanía en su vehículo no viola la ley B.7 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que establece: "No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado."



Por su parte, el argumento del agente de tránsito era que estas calcomanías dificultaban la identificación del color real de la moto, que es aquel que está registrado en la tarjeta de propiedad bajo la categoría de 'color predominante'.



Entonces, frente a la falta de claridad frente a la norma, el concejal Julián Forero, más conocido como 'Fucchi', consiguió una reunión con el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, el 8 de noviembre de 2023, en la que el Gobierno Nacional se comprometió a aclarar cuál es el procedimiento que deben seguir las autoridades de tránsito si encuentran un vehículo con calcomanías.



Así, el Ministerio emitió la Circular 20234000000767 que aborda las situaciones relacionadas con el control y la vigilancia en las vías, así como las acciones administrativas que llevan a la inmovilización de vehículos por la imposición de la falta B7 del Código Nacional de Tránsito.



En dicha circular se explica que el color especificado en la tarjeta de propiedad, en el caso de las motos, corresponde al de la cubierta del tanque de combustible, diversos carenados y elementos mecánicos.



Además, aclara que las modificaciones en componentes como chasis, rines, espejos y mueblería no afectan el color estipulado en la tarjeta de propiedad, ya que no forman parte de la carrocería.



Específicamente sobre el uso de calcomanías, la circular establece que no hay disposiciones que prohíban su instalación, excepto aquellas que instaladas en los vidrios del vehículo puedan obstruir la visibilidad.



Así, el uso de estas calcomanías no puede resultar en la imposición de un comparendo B7, a menos que influyan directamente en el color predominante, es decir, que no pueda ser fácilmente observado o apreciado por la autoridad, o que el color sea totalmente diferente al registrado en la tarjeta de propiedad.



En caso de que el color de un vehículo no pueda apreciarse por adhesivos, en la circular el ente aclara que si el dueño los retira de inmediato solo podrá imponérsele un comparendo y no se podrá inmovilizar el vehículo.



En cualquier caso, si el uso de calcomanías afecta el color predominante del vehículo, el Ministerio de Transporte invita a:



1. En caso de que un agente le imponga un comparendo o lo inmovilice, a que tome fotografías del vehículo "pues es una controversia de naturaleza gráfica".



2. Haga un cambio en su tarjeta de propiedad para evitar que los agentes lo inmovilicen.



¿Qué es la tarjeta de propiedad de un vehículo?

Según el Código Nacional de Tránsito, la tarjeta de propiedad es un documento que permite conocer en detalle las características de un vehículo y quién es su propietario.



Así, en la tarjeta aparecerá:



1. Modelo del carro.



2. Número del Chasis.



3. Número de placa.



4. Color de automóvil.



5. Número de motor.



6. Tipo de vehículo.



7. Año de fabricación.



10. Marca.



11. Modelo.



12. Tipo de combustible.



13. Datos del propietario: nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico.



14. Datos del trámite: fecha de expedición, fecha de vencimiento.



Importancia de la tarjeta de propiedad

Dicho documento es importante si usted va a vender este bien o lo va a comprar, pues debe hacer el proceso de traspaso. Quién vende el vehículo debe entregar la tarjeta original al comprador con su nombre registrado. Además, la ley estipula que no puede circular ningún vehículo sin dicho documento.



