‘Beneficios en autos deben ser por nivel de emisión’: Renault

“Colombia debe empezar a migrar a mediciones más efectivas de la emisión de gases contaminantes de los vehículos, y debería abandonar el sistema de calificar por las distintas etiquetas que traigan las máquinas”, dijo Ariel Montenegro, presidente de Renault.



Si bien el país es de los que menos contamina el planeta, a la hora de regular las emisiones deben hacerse por mediciones no porque el carro tenga un rótulo de híbrido (en cualquiera de sus categorías) o de eléctrico, eso no tiene mayor sentido, afirma.



Según Renault, en el país hay vehículos con el rótulo de híbrido que son emisores importantes de gases contaminantes, mientras que existen automóviles en el mercado que siendo de motores térmicos sus emisiones son infinitamente menores.



El otro aspecto que el país debe contemplar en la transición energética es el reemplazo de su parque automotriz, Colombia tiene una de las flotas de vehículos más viejas del continente, con carros con 20 y más años de antigüedad.



El sólo hecho de cambiar esos carros viejos por máquinas con tecnologías modernas ya reduce los niveles de contaminación de los vehículos en niveles gigantescos, señala la compañía.

Pera evitar roces con competidores, el directivo expuso varios ejemplos con sus propias marcas.



“Un Renault Kwid de hoy es un 80 por ciento menos contaminante que un Renault Twingo modelo 2010”, explicó.



Además, una Renault Duster modelo 2010 es un 63 por ciento más contaminante que una Duster modelo 2023, y una camioneta de carga Trafic 2010 es 90 por ciento más contaminante que una Trafic 2023.



Y esa es la realidad colombiana, un parque con unos vehículos con mucha edad que requieren en principio ser reemplazados. Otra realidad que tiene el país, es el ingreso per capita.

Muchas personas no cambian su carro porque no les alcanza el dinero para más, pero lo usan como medio de trabajo, de transporte y no van a renunciar a él, anota Montenegro.



Por ello plantea también generar un fondo de subsidio y apoyo a la renovación de vehículos particulares, que las personas puedan tener un apoyo para poder chatarrizar el carro viejo.

“Y, en ese contexto, la transición energética tendrá muchas más salidas, pues vehículos de ciudad como el Renault Kwid contaminan, incluso, menos que una camioneta híbrida ligera, pero el Kwid no tiene beneficios”, subraya el Presidente de Renault.



De esa forma el país también abre la puerta a todas las soluciones de movilidad que entreguen menores niveles de contaminación a las personas. Así se prodrían maximizar las nuevas tecnologías: las gasolinas sintéticas que le entregan más vida a los motores térmicos, así como a los vehículos que combinan energías como los que usan alcohol, energía eléctrica e hidrógeno, entre otros.



La compañía Renault optó por la neutralidad tecnológica, primero porque los eléctricos son muy costosos y luego porque la tecnología está evolucionando de forma acelerada demostrando que no existe una solución única. Pero además porque la sostenibilidad pasa por mantener los empleos.



En el caso de Colombia, la planta de Renault genera 1.500 empleos directos, pero cuando se suman los empleos directos de proveedores, de vitrinas, y talleres de mantenimiento la cifra sube a 13.000 empleo directos.



CÉSAR GIRALDO

Periodista Portafolio