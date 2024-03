Venta de vehículos no mejoraría en 2024: Renault dice que la contracción sería del 5 %

Durante la presentación del gremio de los concesionarios de vehículos en Colombia, el presidente de Renault, Ariel Montenegro, al responder a una pregunta, señaló que sus proyecciones no muestran recuperación en la venta de vehículos este año y por el contrario ven una contracción del orden del 5% (sin incluir vehículos pesados), es decir el mercado cerraría entorno a las 160.000 unidades.



Montenegro explicó que uno de los segmentos que más sufre la actual coyuntura es el de vehículos de entrada, un nicho que está viendo como el mercado se inclina cada vez más por los vehículos con algún grado de electrificación porque gozan de privilegios que le llegan directamente al cliente, como no tener restricción de movilidad.



“Miren cómo ha evolucionado el mercado, en el 2022 la participación de los híbridos era del 12%, y el año pasado llegó al 17% y en el primer bimestre de este año va en 22%, esa es una tendencia que no va a parar”, agregó.



La preferencia por los híbridos tiene varios factores que influyen, como la responsabilidad con el medio ambiente, que los motores son más eficientes, traen más tecnología y no tienen pico y paca, agrego el directivo.



La inflación de los carros

Ariel Montenegro les dijo a los empresarios de los concesionarios que se requiere tener una conversación de doble vía con el Gobierno, porque los carros también tienen una inflación que también puede ser elevada, y no es una decisión de las empresas, ni de las vitrinas vendedoras, que viene de la regulación oficial.



Para ilustrar su argumento indicó que entre el 2024 y el 2026 deberán entrar 14 nuevas normas para los vehículos y cada una implica que las máquinas deben incluir nuevas tecnologías, que a su vez encarecen el costo del producto.



“Ese diálogo abierto debe incluir temas como que la actualización tecnológica tiene un costo”, precisó el directivo.



Respecto al por qué el mercado se seguirá contrayendo el presidente de Renault, señaló que la cartera en mora es elevada, se están registrando problemas con los flujos de caja y que los carros que más se vendían, los del segmento de entrada, perdieron dinámica.



Aconauto gremio vendedor

El nuevo gremio tiene una participación importante con más de 100 compañías afiliadas, especializada en la venta de vehículos de un mercado con más de 50 marcas.

Allí plantean dar a conocer las fortalezas, el aporte y las necesidades del sector de cara al país y al Gobierno.



También empieza a gestarse la posibilidad de acceder a un gremio cúpula que representa la industria de peso importante en el PIB industrial del país.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor Portafolio