Renault Sofasa entregó embarque de vehículos de la marca a Venezuela

La compañía colombiana Renault Sofasa indicó que realizaron “el primer envío de vehículos a Venezuela de la marca Renault, fabricados y exportados desde Sofasa”.



Las directivas señalaron que “para nosotros es una gran oportunidad y sabemos que este es un mercado que en la actualidad ofrece las condiciones necesarias para retomar el comercio bilateral”.



Vale recordar que desde Colombia, la ensambladora paisa de los 'Renol' exportaba cerca de 35.000 unidades al año, pero hoy día esa cifra sonaría desproporcionada, por las actuales condiciones.



Sin embargo, “aunque hoy estamos lejos de esta cifra, sí hemos observado que es un mercado creciente, que viene duplicando sus cifras en los últimos años y aunque son volúmenes aún muy bajos y estamos estudiando su potencial, sabemos que el país necesita una renovación del parque automotor, que la marca Renault es muy querida por los venezolanos y que hay una base importante de clientes que están interesados en renovar su vehículo”.



Y anotaron que “por eso, desde Renault Sofasa nos sentimos orgullosos de poder establecer de nuevo este intercambio comercial y seguiremos trabajando para acercar a los venezolanos al sueño de tener su vehículo nuevo otra vez”.



Aunque los detalles de la operación comercial no fueron revelados (no hay monto de unidades, modelos, fechas de entrega, valor total, ni forma de pago), se conoció que podría ser una operación más de tipo de contado. Renault inició una fuerte campaña para abrir y crecer en mercados internacionales y así paliar la crisis del mercado interno en donde las ventas de todo el país ya superaron un año de caídas constantes.



