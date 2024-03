¿Cuándo se recomienda hacer la primera revisión tecnicomecánica? Expertos explican

La Ley 2294 de 2023, con la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, cambió el plazo para realizar la primera revisión tecnicomecánica obligatoria para vehículos particulares, diferentes motocicletas y similares, de seis a cinco años desde la fecha de matrícula.

Esto generó una serie de confusiones entre los ciudadanos que, en algunos casos, resultó en multas y comparendos.



Este cambio modificó el Artículo 52 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), quedando de la siguiente manera: "Los vehículos nuevos de servicio particular, diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto (5.º) año contado a partir de la fecha de su matrícula en el registro nacional automotor".



Si bien la ley no es retroactiva, lo cual significa que regiría a partir de su entrada en vigor el mismo 19 de mayo 2023, la duda del nuevo plazo para la primera revisión surgió para aquellos vehículos que, al momento de la entrada en vigor de la ley, se encontraban en el quinto año desde su fecho de matrícula, o sea, el último antes de tener que hacerla por primera vez, según lo vigente hasta ese momento (que era seis años). Es decir, que de un día para otro habrían pasado de estar cumpliendo la norma a no hacerlo.



Esta aclaración llegaría meses después. Según Andrés Romero, director técnico del CDA Tecnicheck, el 19 de octubre de 2023 el Ministerio de Transporte expidió la circular externa 20234000000637, en la que se explica que los vehículos particulares matriculaos entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018 serán los únicos a los cuales se les exigirá la primera revisión tecnicomecánica a los seis años desde su fecha de matrícula.



Según aclara Romero, esto significa que "carros matriculados entre el 1.º de enero y 19 de mayo de 2018 deben hacer la primera revisión este año” y que desde el 20 de mayo de 2024 “quedarían solo los de los cinco años a partir de la fecha de matrícula".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN VEHÍCULOS