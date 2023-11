La caída en las ventas de carros no tiene freno

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en octubre de 2023 se matricularon 13.817 vehículos nuevos, presentando una reducción del 38,8% respecto a octubre del 2022.





En su análisis Fenalco y Andi, señalan que en el acumulado entre enero y octubre se han matriculado 147.869 vehículos nuevos, presentando un decrecimiento acumulado del 32,1% respecto al mismo periodo del 2022.



El año ha sido de aguante para las empresas del sector que ahora cifran sus esperanzan en Salón del automóvil que inicia el próximo viernes, 3 de noviembre, en la sede de Corferias, en Bogotá. Sin embargo, no esperan grandes cifras pero por lo menos llegar más cerca de las 200.000 unidades, frente a las 217.833 de un año atrás, cuando el mercado registró un año apenas aceptable.



Y es que hasta ahora, las marcas con mayor volumen de ventas son: Renault con 22.269 unidades y una caída del 45,1% con respecto a igual lapso del 2022; seguida de Toyota con 20.301 unidades y un bajón del 2,4%; en tercer lugar se colocó Chevrolet con 19.002 unidades y una reducción del 44,7%, mientras que en el cuarto lugar está Mazda con 14.375 máquinas colocadas y un crecimiento del 1,8% y cierra el top 5, Kia con 12.106 unidades colocadas entre enero y octubre y una caída del 23,8%.



En el caso de las máquinas eléctricas las cifras no son las mejores pues en el acumulado del año se han colocado 2.727 y decrecen -3,1%, claro que en octubre si se vendieron más unidades 287, contra 260 de igual mes del 2022.



En el caso de los vehículos híbridos, entre enero y octubre se han colocado 21.722 unidades con un crecimiento del 3,5%. Igualmente en el mes se vendieron 2.066 unidades, contra 1.964 unidades de octubre del 2022.



