Tenga en cuenta: el tiempo que puede conducir con el Soat vencido

¡No se arriesgue! Hoy en día muchas personas han sido multadas por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Se trata de una póliza que protege a los conductores, pasajeros y peatones que sufren de un accidente en el que se involucra un vehículo.



De acuerdo con el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, "para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente".



En este sentido, si no tiene el Soat absténgase de sacar su vehículo o podría ser sancionado.



Legalmente, si usted utiliza su vehículo sin el Soat pueden:



1. Ponerle una multa: si un agente de tránsito le pide el Soat y se encuentra con que este está vencido, eso le significará una multa de 30 Salarios Mínimos Diarios Vigentes (SMDV), que corresponden a $1.160.000.



2. Pueden inmovilizar su vehículo: el agente de tránsito también puede inmovilizar su auto y llevarlo a los patios, lo que le genera un costo de $177.900 para la grúa de un vehículo mediano, y para los patios el precio va desde los $111.000, según la Alcaldía de Bogotá.



3. Problemas a futuro: si lleva la póliza de su carro vencida y sufre un accidente de tránsito, deberá pagar de su bolsillo los gastos médicos, el daño del vehículo o cualquier otro problema que surja del incidente.



Tenga en cuenta que la vigencia del Soat es de un año, por ello es importante que verifique la fecha de vencimiento.



Por otro lado, evítese malos ratos y verifique cuidadosamente el sitio en donde va a adquirirlo, pues en este mercado ya se han reportado numerosos fraudes, según dice la Secretaria de Movilidad de Bogotá.



Al respecto, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) hace una claridad a los ciudadanos y es que no es común que se ofrezcan descuentos exorbitantes.



Otra recomendación es que al momento de pagar, revise que la transferencia es una empresa y no a una cuenta de persona natural.



PORTAFOLIO