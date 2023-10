¡Pilas! Lo que debe tener en cuenta para que no lo estafen con el Soat

Recientemente en el país se han estado concediendo denuncias por parte de personas quienes relatan haber sido víctimas de estafas al momento de tramitar o adquirir su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Según cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), durante 2022 se reportaron 4.742 casos de fraude, cuyo valor se calculó en cerca de $2.400 millones. En lo trascurrido de 2023 se han reportado 5.267 casos que ascienden a $2.650 millones.



(Razones por las que el Gobierno no ha cumplido peticiones de taxistas).

Soat Archivo EL TIEMPO

Ante esta situación, la entidad dio varias recomendaciones para que los ciudadanos no terminen cayendo en estafas ante la necesidad de tramitar su seguro obligatorio, indispensable para la circulación de vehículos a nivel nacional:



1. Compre su seguro Soat solamente a través de las sucursales físicas, canales digitales y call center de las compañías de seguros autorizadas por Superintendencia Financiera de Colombia.



2. Si va a comprar el Soat a través de las páginas web, verifique sea un canal seguro, confirmando el candado que aparece en la parte superior de esta. Siempre busque y acceda usted mismo a la página, no lo haga por links que le lleguen por chat.



(Venta de vehículos eléctricos repuntó 148 % en septiembre).



3. No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.



4. No adquiera pólizas cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales.



5. Si le ofrecen el Soat a través de WhatsApp, desconfíe, puede ser un fraude. Ninguna compañía de seguros autorizada solicita pagos a través de este canal.



(El 'top' 10 de carros más vendidos en Colombia en lo que va de 2023).



6. Si le solicitan enviar el pago de su Soat por una billetera digital, antes de pagar, verifique con la compañía de seguros en sus líneas de servicio al cliente.



7. Desconfíe de ofertas de pólizas de Soat con descuentos altos.



8. Entre las modalidades de fraude se utilizan la imagen de las compañías de seguros en páginas web, redes sociales y otros canales. Antes de comprar, verifique con la aseguradora la legitimidad del canal.



(‘La división automotriz de Ardila Lülle se diversifica’: Los Coches).



9. Mediante la suplantación del nombre de Fasecolda en sitios web, personas inescrupulosas ofrecen pólizas del Soat. La entidad no comercializa este tipo de seguros.



"Insistimos en la importancia de que toda la ciudadanía adquiera su producto Soat a través de los canales oficiales de las compañías de seguros; no a través de intermediarios, no a través de publicidades sospechosas", explicó Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda.

Soat. iStock

Compañías autorizadas para la oferta del seguro

- Aseguradora Solidaria de Colombia



- Axa Colpatria Seguros S.A.



- Seguros Mundial



- La Equidad Seguros



- La Previsora S. A. Compañía de Seguros



- Liberty Seguros S. A.



- Seguros Bolívar S. A.



- Seguros del Estado S. A.



- Seguros Generales Suramericana S. A.



PORTAFOLIO