Gobierno no actualiza aún la tarifa de Soat para este 2024: ¿cuáles son los efectos?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un documento fundamental que debe portar todo vehículo que transite por las vías del país. Esta póliza ofrece protección a peatones, pasajeros y conductores en caso de sufrir un accidente.





Por ley, los conductores deben renovar esta póliza anualmente, realizando la compra correspondiente, el precio debe actualizarlo Gobierno al inicio de cada año. No obstante, aún no se han definido las cifras.



Esta situación afecta principalmente a aquellos usuarios que postergaron hasta el último minuto la adquisición del Soat en 2024, pues actualmente en diversos puntos de venta no se ofrece este seguro.



Entonces, tal como está la situación actual, algunas compañías aseguradoras han enfrentado múltiples dificultades para efectuar cobros, por eso varias han optado por suspender la venta hasta que el Gobierno concrete el nuevo decreto.



Además, de estas compañías, otra afectada es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) encargada de gestionar estos recursos.



Hasta el momento, en las redes sociales, varios usuarios han denunciado la imposibilidad de realizar la compra del Soat en ciertos establecimientos, lo que les prohíbe circular, es decir, los obliga a dejar en casa sus carros.

¿Qué pasa si saca su carro sin Soat?

En caso de ser sorprendidos conduciendo sin el Soat, los conductores enfrentan una sanción equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, se enfrentan a la inmovilización del vehículo, lo que implica gastos adicionales por concepto de parqueaderos y transporte en grúa.



Entonces, para evitar penalidades, es crucial conocer la fecha de expedición y vencimiento del Soat, así como los lugares legales donde puede adquirirlo, para evitar estafas y problemas derivados de documentos falsificados o adulterados.



