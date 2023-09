Asocaña y Toyota muestran un híbrido supersostenible

Este 26 de septiembre, Asocaña, el gremio de los productores de caña del país y la marca Automotores Toyota presentaron en Bogotá el híbrido Toyota Cross, el modelo más vendido de los híbridos no enchufables en el país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Lo nuevo de la presentación es que el Cross híbrido que está en pruebas no usa gasolina en el modo combustión sino alcohol, producido en el Valle del Cauca y en los Llanos Orientales de Colombia.



(La élite global de Renault trazó la ruta en Colombia).



Esto no solo es un salto gigante en acelerar las cero emisiones de CO₂ en vehículos, sino que además le entrega a esa máquina un combustible de un octanaje de 130, frente a la gasolina de avión de 100 o 120, según como se mida.



El combustible criollo, producido en los ingenios de empresas colombianas, cumple a cabalidad el respeto por el medio ambiente desde su nacimiento, pues las plantas de caña de azúcar durante su crecimiento absorben el CO₂ y como combustible no son grandes emisores, al punto que llevarían al país, uno de los menos contaminantes del mundo, a alcanzar el anhelado cerca a ‘cero’ en movilidad.



Las pruebas muestran un consumo óptimo, eficiencia del motor y buen desempeño en la compleja geografía colombiana.



(Buscan estandarizar operación de electrolineras para carros eléctricos).



Ahora falta que la normatividad se adapte y permita el ingreso al país, con todos los beneficios que le corresponden, a un vehículo, que con dos motores, ofrece tres opciones de movilidad: energía eléctrica y alcohol o gasolina si está en un lugar apartado.



El Toyota Corolla Cross XRX Hybrid ha recorrido 4.128 kilómetros en nuestro país, en ciudades con climas y geografías muy diversas como Cali, Pereira, Medellín, Cartagena y Bogotá, para que los colombianos conozcan las características y ventajas de conducir un vehículo con esta tecnología, que se abastece 100 % con bioetanol producido por colombianos.



“Desde los ingenios azucareros entendemos que la matriz energética del país requiere del aporte de diferentes fuentes de energía renovable, donde el bioetanol es una alternativa competitiva y de gran potencial para la movilidad sostenible y la descarbonización. Venimos trabajando de la mano del Gobierno Nacional para que se establezcan políticas públicas y seguridad jurídica que incentiven la inversión y promuevan la producción de bioetanol colombiano”, afirmó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.



(Habría déficit en atenciones del Soat en 2024: las razones).



Además, el Toyota, literalmente, recibe lo que le pongan, desde la combinación de solo 10% de alcohol y 90% gasolina hasta el 100% alcohol colombiano.



Hay que aclarar que no es efusividad al insistir en alcohol ‘colombiano’, sino que su calidad como combustible entrega prestaciones superiores a la reducción de las emisiones versus las otras tendencias de alcoholes que hay en el mundo.



“Como compañía nos encontramos en un período de transición hacia una movilidad sostenible. En Colombia hemos trabajado en conjunto con actores privados de la industria energética y agricultora, bajo el objetivo de contribuir al desarrollo de nuevas alternativas de transporte responsables con nuestro entorno. En este encuentro reafirmamos que los biocombustibles son una solución al alcance de nuestras manos, que aporta al desarrollo social y económico de la industria del país. Creemos que la estrategia para lograr una reducción de la huella carbono está en la diversificación de tecnologías, ofreciéndoles a los colombianos opciones con recursos renovables que nos permitan seguir avanzando hacia el futuro de la movilidad para todos”, indicó Alexandra Pfeil-Schneider, vicepresidente de Planeación en Automotores Toyota Colombia.



(¿Hasta cuándo iría el subsidio para taxistas? Minhacienda responde).



Claudia Calero recordó que Colombia no es un principiante en el uso de alcohol para vehículos, pues las mezclas se vienen haciendo y aplicando desde hace 18 años y “la tecnología está probada y comprobada, sin temor a equivocarnos, decir que es la alternativa de movilidad sostenible más fácil de implementar en nuestro país, pues se cuenta con la infraestructura para su distribución. Es por esto que estamos convencidos que es posible que marcas como Toyota traigan estos vehículos a Colombia de forma masiva, pues ya son utilizados en países como Brasil como parte de su apuesta para el cumplimiento de las metas en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

​cesgir@portafolio.co