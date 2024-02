Volvo se lanza con su primera promoción de precios del año

Volvo, marca premium representada por Astara en Colombia, da inicio al año con su primera oferta comercial, Volvo Special Sale, brindando a los clientes la oportunidad de adquirir vehículos recharge con bonos de hasta $25.000.000.



Los modelos 2024 recharge presentan descuentos específicos



1. Volvo XC40 Recharge Plus Pure Electric P6, bono de $15.000.000



2. Volvo C40 Recharge Plus Pure Electric P6, bono de $15.000.000



3. Volvo XC60 Recharge Plus T8 Híbrido Enchufable, bono de $25.000.000



4. Volvo XC90 Recharge Plus T8 Híbrido Enchufable, bono de $20.000.000



Adicionalmente, Volvo ofrece un plan de financiación 50/50, permitiendo a los compradores abonar el 50% del valor hoy y el restante 50% en el año 2026.



La marca ocupó el cuarto puesto en ventas en el segemento premium durante enero según el informe de Andemos que desagrega las ventas por marca.



“Volvo Special Sale es una invitación a formar parte de la nueva era de la movilidad sostenible, con innovación tecnológica, diseño y seguridad centrada en las personas” indicó Ángela Bolívar, gerente de mercadeo de Volvo.



La oferta es limitada, con vigencia hasta el 29 de febrero de 2024, o hasta agotar existencias está disponible en todas las vitrinas Volvo a nivel nacional.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor Portafolio