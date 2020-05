Venta de carros busca abrirse paso en medio del aislamiento

Archivo particular

Mientras sectores de la economía como la industria y la construcción han retornado de forma paulatina a sus labores en lo corrido de los últimos días, la reanudación de la venta de vehículos nuevos y usados comenzó a darse gradualmente en las diferentes capitales bajo rigurosos protocolos biosanitarios.



(Consejos que le ayudarán a cuidar su vehículo en época de cuarentena).

Sin embargo, una buena parte de los distribuidores y comercializadores de automotores de diferentes partes del país está a la espera de que los gobiernos locales terminen de avalar sus protocolos de reapertura, los cuales siguen los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud para las actividades comerciales.



El presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Sostenible (Andemos), Oliverio Enrique García, dijo que el comercio de vehículos ya empezó su retorno bajo cuidadosos protocolos que se ajustarán de la mano de las alcaldías.



(La propuesta del sector automotor para su reactivación).



“No esperaría colas en las vitrinas, pero hay un tema urgente de servicio mecánico que requiere la gente para hacer mantenimientos”, apuntó García.



La velocidad de reactivación del comercio de vehículos en el país, señaló el presidente de Andemos, también “dependerá en gran medida de la velocidad con la que las alcaldías adelanten los trámites y, también, de las posibilidades que tenga la ciudadanía para retornar paulatinamente a las calles”.



Martín López, vicepresidente comercial y de planeación de Automotores Toyota Colombia, explicó que la marca de vehículos ya tiene talleres operando en diferentes ciudades como Cúcuta, Medellín, Pereira y Barranquilla luego de que las alcaldías de cada ciudad y el Centro de Logística y Transporte (CTL) -creado recientemente por el Gobierno- autorizaran su funcionamiento.



“Esperamos que se vayan sumando más talleres en el país, obviamente, en función de los permisos de alcaldías. En cuanto a vitrinas, estamos pidiendo a las autoridades que autoricen su operación bajo los más altos estándares de bioseguridad”, manifestó López.



La agilidad en los trámites ante las alcaldías para reabrir las vitrinas de exhibición, que comenzaron la semana pasada, será fundamental para los diferentes comercializadores de vehículos, ya que la situación del sector, en términos de ventas, ha dejado ver desplomes sin precedentes (en abril pasado no se vendieron más de 230 unidades y, en el mismo mes del año pasado, esta cifra llegó a ser de 19.788 carros).



“Los concesionarios buscan cuáles son las formas para que los clientes que estén preocupados no tengan que ir hasta la vitrina”, agregó López, quien incluso resaltó que se buscan opciones para que los compradores hagan sus trámites de forma virtual.



A su vez, Ramiro Cornejo, gerente general de Kia para Colombia, aseguró que “para nosotros es una excelente noticia que se reactive en Colombia el comercio de vehículos, repuestos y servicio técnico. Han sido momentos difíciles para el sector, pero estamos convencidos de que nuestra industria está preparada para adaptarse a los nuevos desafíos que un mercado cambiante exige”.



En términos de adaptación de protocolos para las vitrinas de la marca -de las cuales algunas ya han abierto sus puertas en diferentes ciudades del país-, Cornejo añadió que “a clientes y trabajadores les aseguramos que nuestros servicios se estarán prestando bajo estrictas medidas de bioseguridad”.



Entretanto, Óscar López, gerente de Autonal (grupo que comercializa marcas como Volvo, Volkswagen, Ford, Peugeot, Dodge, Fiat, Kia y Jeep, entre otras), cuenta que los protocolos para funcionar de nuevo están en estudio de la Alcaldía de Bogotá y explicó que ya están listos en términos de procesos e insumos para una reapertura segura.



“En el momento en que nos den el permiso, nos tomaremos unos días para implementar los procedimientos con las personas y abrir definitivamente. Hay que hacerlo bien, porque no se trata de exponer a nuestra gente ni a los clientes”, aseveró López, quien indicó que los talleres de Autonal también retomarán actividades de forma gradual.



En materia de estrategia comercial, el gerente de Autonal considera que los canales van a cambiar, pues las videollamadas podrán ser utilizadas para enseñar los vehículos a los clientes y, también, para concretar citas de negocio con ellos.



Incluso, después de pactada una venta, el comprador puede recibir el carro en la puerta de su casa. “Tratamos de disminuir puntos de contacto físico. Lo que podamos hacer virtualmente, lo haremos”, agregó.



DEMANDA DE CARROS CRECE EN EE.UU. Y CHINA



Aunque en Colombia las ventas de carros cayeron más del 99% durante abril, en Estados Unidos -durante ese mismo periodo- la demanda de vehículos comenzó a recuperarse, impulsada por el deseo de los consumidores de contar con un espacio personal que disminuya su contacto con el exterior en tiempos de la pandemia.



Incluso en China -el mercado automotor más grande del mundo- los industriales fabricantes de vehículos esperan un aumento de la demanda impulsado por los planes de recuperación económica que adelanta el Gobierno.



Las ventas minoristas de automóviles en China cayeron 5,5% en abril, luego de una reducción del 40% en marzo y de una contracción del 79% en febrero.



A su vez, en Alemania -el mercado automotriz más grande de Europa- el Grupo Volkswagen (el mayor fabricante de esa nación) adelanta varias estrategias para reactivar la demanda en medio de la incertidumbre. Entre estas, por ejemplo, están mayores facilidades crediticias y seguros de pago en caso de que los clientes pierdan su trabajo.



UN FRENO EN EL AÑO



De acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y abril de 2020 las marcas lograron vender 51.481 unidades, mientras que en el mismo periodo habían colocado en el mercado un total de 70.423 (esta cifra es 30% mayor).



En contraste, en el segmento de vehículos híbridos y eléctricos, entre enero y abril de 2020 lograron venderse 1.047 unidades, cifra mayor en 75,7% a la reportada en el mismo lapso de 2019 (596 unidades de automóviles que funcionan con energías limpias).