Ventas de ‘smartphones’ serían de $6,19 billones para este año

Con el paso del tiempo y a medida que las marcas incluyen mayores herramientas y configuraciones, escoger un smartphone se vuelve una tarea un poco más recurrente, pues este termina convirtiéndose casi que en un asesor personal que se debe mantener actualizado.



Dicho dinamismo también se estaría viendo reflejado en los datos del mercado colombiano, pues ha venido registrando cifras positivas desde hace ya varios años. Para 2019 se estima que el monto movilizado, por la venta al consumidor final será de $6,19 billones, lo cual crecería 52,6% si se compara con lo registrado durante 2014, según Euromonitor.



En términos de unidades comercializadas, el país también está creciendo. Así las cosas, en los últimos cinco años el incremento sería de 35,9%, con una cifra estimada de 9,46 millones de smartphones para este año.



Las proyecciones de este mercado es que a 2024 en monto crezca 5,3% a $6,51 billones y en unidades, 5,9% a 10,02 millones.



De acuerdo con el proveedor de investigación de mercado, las marcas que lideran en esta categoría son Huawei, Samsung y Motorola. Estas tres firmas totalizan 85,8% de la participación del mercado.



Una de las razones que explicarían por qué Apple no aparece entre las tres primeras más consumidas en el país, según Diego Santos, experto en tecnología es que la marca en mención es mucho más cara que las otras y su precio muchas veces no se ve reflejado en innovaciones.



Además comentó que cada vez son más los colombianos con poder adquisitivo que adquieren smartphones que, al ser una necesidad de hoy, buscan algo asequible y bueno.



En esta misma línea, Santiago Roldán, otro experto en esta materia, aseguró que desde el lanzamiento del iPhone 10, Apple no ha cumplido con las expectativas de los usuarios, por lo cual no aparecer entre los primeros suena razonable.



De otro lado, comentó que el liderazgo de Huawei tendría una razón y es que se está enfocando en sacar líneas mucho más pequeñas, pero “concentradas en características propias para la generación de hoy, creadora de contenido (...) Antes los de gama alta eran especializados para ejecutivos, ahora, los de gama media no tienen mucho que envidiarle a los primeros”.



¿QUÉ ESTÁN BUSCANDO LOS COLOMBIANOS?

​

Para Rafael Latorre, gerente de Mercadeo de la línea de móviles de Samsung Colombia, “el mercado de celulares en el país es maduro, en donde el segmento medio es el que tiene mayor participación, pero en el que cada día más usuarios buscan lo mejor en cuanto a cámara, batería, pantalla, memoria y posibilidad de conectarse con otros dispositivos smart”.



Por su parte, Miguel González, director de mercadeo de Honor Colombia, comentó que las personas están buscando un balance entre rendimiento, diseño y precio. Además, la cámara está jugando un papel importante, siendo este uno de los atractivos al momento de decidir cuál comprar, agregó.



En esta misma línea, Daniel Tovar, experto en tecnología, comentó que las características con las que vienen actualmente los dispositivos de gama media alta están captando la atención de los usuarios, que ya no requieren de altos montos para acceder a un buen dispositivo inteligente.



DINÁMICA DE COMPRA

​

De acuerdo con un estudio de GFK, el colombiano primero revisa qué tipo de producto quiere adquirir, seguido del presupuesto que va a invertir, la marca, el lugar y la fecha donde lo va a adquirir.



El 25% de los colombianos, encuestados en línea por la firma en mención, dijo que destinaría entre $750.000 y $999.000 para un celular, el 31% espera invertir menos de $750.000 y el 44% restante, más de $1 millón.



Respecto al momento de compra del dispositivo actual, el 12% dijo que lo hizo hace 3 años o más, el 41% hace 11 meses o menos y el 47% entre 1 y 2 años.



La reposición promedio de un celular (tiempo de compra de otro) es de 24 meses, el 32% dijo que lo haría en 18 meses o menos, el 33% comentó que 24 meses o más y el 35% dijo que entre 19 y 23 meses.



El estudio además hace referencia a que las características valoradas por el colombiano son en primer lugar el rendimiento del equipo (velocidad de funcionamiento), seguido de la capacidad de almacenamiento, batería, relación costo beneficio, cámara, pantalla, marca, diseño y audio. Para los consumidores, las características de tiendas más valoradas son las que tienen asesoría experta, precios más bajos, facilidad de pago, información clara y variedad de opciones. La mayoría de los compradores pregunta en varios sitios el mismo celular.