Ventas de temporada escolar, en suspenso por la pandemia

Los comercializadores de cuadernos y útiles para el inicio de clases no descartan que en esta oportunidad las ventas se prolonguen.

La pandemia ha extendido ahora su impacto al comercio de productos escolares. Las marcas tienen la oferta disponible para el regreso a las clases, pero enfrentan una nueva coyuntura: el aplazamiento de la alternancia por cuenta del segundo pico de contagio.

Para marcas y empresas, la dinámica de las ventas no será igual a la del año pasado para atender las necesidades de los estudiantes del Calendario A -la época más dinámica para este sector-, cuando no había aparecido el coronavirus en el país.



Sin embargo, algunas ya tienen calibrado el negocio teniendo en cuenta lo que pasó en el segundo semestre con los estudiantes que están en el Calendario B.



Lucía de la Pava, gerente del negocio textil, hogar, bazar y temporadas de Grupo Éxito, sostiene que el panorama es muy retador debido a la situación que se vive por la pandemia.



Asegura que el año pasado se evidenció cómo la virtualidad fue protagonista y se planteó el regreso a clases con alternancia, lo que implicó “un excelente desempeño en categorías que hemos denominado de la nueva normalidad, como la escritura, las manualidades, las resmas y productos de tecnología como tablets y computadores.



Tuvieron un cierre de año con un comportamiento bastante positivo creciendo, por ejemplo, un 5% en útiles escolares, y esperamos que sigan con esta tendencia incremental en el 2021”.



(Le puede interesar: Los cierres de los colegios le saldrían caros a la economía)



Igualmente, reconoce que existen otras categorías que “tendrán un comportamiento más retador como la ropa escolar, la marroquinería o los cuadernos, que probablemente tendrán una menor penetración, comparado con años anteriores por su bajo uso en el periodo 2020”.



La cadena planea que la temporada que llama ‘Bienvenida’ vaya hasta el 28 de febrero. “Sin embargo, de acuerdo a la coyuntura - aplazamiento de la alternancia en varias ciudades del país-, estamos atentos y abiertos a la posibilidad de flexibilizarnos y extenderla para atender las necesidades de los clientes”.



En estrategias comerciales, Lucía de la Pava dice que este año tendrá como novedad productos que combinan calidad y precio -respondiendo a la necesidad de los clientes- de Finlandek, marca propia de Grupo Éxito, que incursiona este 2021 en la oferta de útiles escolares y papelería con cuadernos cosidos desde $1,990. Igualmente, tiene disponibles sus sitios de compra virtual.



La firma Norma, protagonista con sus cuadernos y útiles para el inicio de clases, reconoce que, definitivamente, el consumo no es el mismo con los estudiantes en modalidad virtual. “Es difícil tener una expectativa concreta del resultado de la temporada. Dependemos de la evolución de variables como los contagios”, según Guillermo Cely, gerente de Ventas y Mercadeo de Propal.



“La experiencia de la temporada B y de otros países nos ha dejado ver que la compra escolar se ha aplazado y las temporadas se alargan. Por ejemplo, en México, donde la época escolar se juega normalmente en julio y agosto, por la pandemia tuvo picos de venta muy importantes hasta octubre”, añadió.



Por esto, la marca ha optado por concentrarse en esquemas de producción y distribución muy ágiles que permitan reaccionar a cambios súbitos en la demanda, y fortalecer la venta online.



CAJAS Y VIRTUALIDAD



Las cajas de compensación familiar tienen también su estrategias para estos días, en los que las familias están concentradas en la entrada al colegio y las universidades.



En general, el sistema de compensación familiar del país ofrece el subsidio educativo a los trabajadores colombianos para cubrir los gastos de sus hijos en este inicio de la temporada escolar. “Este año, recibirán un aporte de $65.000 por cada uno de sus hijos o hermanos de 6 a 18 años. Este apoyo podrá ser utilizado para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos para la lonchera, tecnología, conectividad y demás implementos educativos”, aseguró Michell Alexander González, especialista de Mercadeo de Subsidio en Compensar.



Aunque el beneficio económico se puede utilizar en diferentes establecimientos, Compensar organiza para el público una feria que será virtual hasta el 31 de enero. Igualmente, podrán pagar con su tarjeta Compensar o con la App Billetera Móvil en los almacenes Olímpica.



(También puede leer: Recomendaciones para el regreso a clase de los niños)



Ante todo lo anterior, cabe decir que por las restricciones a la movilidad y el temor al contagio, es probable que la virtualidad también gane participación en las ventas escolares.



La plataforma Mercado Libre, por ejemplo, espera un incremento en las ventas de útiles escolares de 45% respecto al 2020.



Juan Camilo Pachón, head de Marketplace de Mercado Libre Colombia, dice que se espera para las próximas semanas importantes crecimientos frente a la temporada escolar del 2020.



“Por el lado de escritorios, sillas y muebles para estudiantes prevemos un crecimiento del 800%; por el lado de papelería, de cerca de 250% y, en el caso de los computadores, el estimativo es de cerca de 150% con respecto al año pasado”, aseguró.