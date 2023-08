A la baja, ventas del comercio

El 77% de los comerciantes afirmó que en julio sus ventas fueron iguales o inferiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, mientras que un 23% afirmó que aumentaron.



(Vea: A. Latina le apuesta al ‘nearshoring’ para impulsar su comercio).



Así lo advierte la Bitácora Económica de Fenalco que muestra la percepción de los empresarios sobre el desempeño de sus negocios. Son 7 meses consecutivos en caída en las ventas, esta vez para el 33%.



La situación es en especial difícil para segmentos como el de vehículos, motos, calzado y las confecciones, que no se han visto beneficiadas con la adopción de la medida de subir al 40% los aranceles de productos provenientes de Asia.



“La iniciativa no ha reanimado las ventas, ni la producción nacional, como era el objetivo y por el contrario hizo que los precios aumentaran y se estimulara el contrabando”, comenta el análisis.



(Vea: Nuevo Mallplaza Cali: la construcción va en 75%).



“El consumo de los hogares se ha resentido fuertemente, no sólo por efectos de la inflación, sino por las altas tasas de interés que prevalecen a lo largo de este año y que limitan las intenciones de compra de las familias colombianas”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



Sobre a las expectativas de los comerciantes, para el 71% la situación será muy similar a la actual o empeorará y solo para el 29% de los consultados va a mejorar un poco en el resto del año.



(Vea: Crece operación comercial con Venezuela por reapertura de la frontera).



PORTAFOLIO