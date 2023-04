Vista Corona estrenará más locales y evalúa ir hasta China

El restaurante Vista Corona que opera en el norte de Bogotá es el modelo para seguir por franquicias en otros países del mundo.

Así lo anuncia Juan Camilo Lemaitre, director de On Trade y DTC (Direct to Consumer) para Colombia, AB InBev, quien explica los planes de este modelo de negocio que busca, con una experiencia, exaltar los atributos de la marca de cerveza.



(‘Biocombustibles: mezcla ideal es doble de la actual’).



¿Cómo nace Vista Corona?



Como área empezamos a pensar cómo expresar las marcas - Corona, Stella Artois, BBC, Club Colombia, a través de la experiencia, para que los consumidores la vivan. De ahí sale nuestro concepto Vista Corona, como punto directo para que los clientes vivan sus valores: asociada a la playa, al atardecer, a sentirse libre y desconectado de la rutina. Y ahí nos enfocamos para pensar en el local que necesitábamos.



¿Solo venden Corona?



En un principio la marca dijo que se debe vender solo Corona, pero nosotros consideramos que había que tener todo el portafolio de cervezas y así fue como logramos tener el portafolio. Pero hoy las ventas Corona es el 96% del total de las ventas. El consumidor es el que decide tomar Corona, no de forma obligada, y eso para la marca es muy importante porque demuestra que cuando hay conexión el cliente llega a la compra. Por otro lado, es la casa de los lanzamientos y las activaciones.



(Banco de Bogotá, reconocido por sus oficinas sostenibles).



¿Este formato existe en otras partes del mundo?



Se va a abrir en dos meses en Perú, ya tenemos el franquiciado. Y también vamos a seguir con el segundo punto en Medellín. Es importante precisar que hay activaciones de la marca alrededor de los restaurantes e, incluso, hay sitios patrocinados por Corona. Pero Vista Corona es el único punto de bar restaurante oficial. Nosotros le pedimos al Grupo Modelo, dueño de la marca de cerveza para hacer este desarrollo y hay una regalía para ellos.



¿Planean otros en el país?



Esperamos tener dos, más en Cali y Barranquilla.



¿Tienen otros proyectos?



Esperamos abrir puntos en Panamá, Argentina y también estamos mirando en Europa. La estrategia es que abrimos el primer ‘flagship’ en Bogotá y de ahí nos expandimos a través de socios. Más allá del negocio, como compañía nos interesa generar la experiencia en el cliente. Para mi eso hace que sea mucho más creíble y cercano al consumidor. Lo mismo pasa con el Restaurante Frites Artois o con BBC.



(En primer trimestre, cartera de créditos del Grupo BBVA creció 9,8 %).



¿Y no estará tentado a aprovecharlo más?



Ellos están interesados en hacerlo y por eso nos dieron la tarea de expandirlo. Somos el master franquiciado del Grupo Modelo para expandir este concepto. Estamos buscando los franquiciados a nivel mundial para seguir creciendo.



¿Cuál es la proyección?



En el mediano a corto plazo tenemos varios mercados en Vista Corona: Argentina, Chile, China y Brasil, donde hay interés de estar en los aeropuertos.



(Impulsar a Studio F Man, el siguiente paso de STF Group).



¿Manejado desde acá?



La expansión la maneja un equipo global de AB Inveb. Cuando se cierra el negocio, desde Colombia hacemos el entrenamiento, vienen acá a conocer el punto de venta. Colombia es el pionero y cuando abrimos Vista Corona se abrió en España, en Brasil y el de acá fue el que mejor funcionó. Se cerraron los otros, se quedó el de Bogotá. Colombia se vuelve el instructor y líder del proyecto en la operación.



¿Cuál puede ser el monto de la inversión?



Buscamos espacios en promedio de 400 metros cuadrados para atender alrededor de 180 personas. La inversión aproximada es de $2.300 millones, un retorno de la inversión de dos a tres años, cuando en esta industria se habla de entre cuatro y cinco años. Nos entran unas 12.000 personas al mes. Veníamos con una rentabilidad promedio del 40% y bajamos este año por toda la situación que viene del segundo semestre del 2022, pero planeamos mantenernos por encima del 30%. Es un negocio con una muy buena rentabilidad gracias también a las eficiencias y a la experiencia que tenemos en la operación.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio