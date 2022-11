Woden lleva economía circular a otras industrias ¿cuál es su secreto? 

La compañía Woden que por más de 20 años se ha dedicado a la operación de logística inversa y economía circular en el sector de telecomunicaciones y tecnología abre su servicio a otras industrias y anuncia la expansión a nuevos países. La nueva estrategia la explica el presidente de la empresa, Mario García.



¿Cómo ha estado la operación este año?



Después de la pandemia hemos tenido un crecimiento mayor a la etapa previa a la crisis. Hemos estado favorecidos porque cuando llegó el covid se necesitó más conectividad. Esto hizo que en nuestro negocio principal hubiese un dinamismo hacia otros países. El año pasado inauguramos en Panamá, el antepasado en Paraguay. Se sumaron a Perú, Ecuador, Costa Rica, Salvador y Honduras.



¿Cuáles son las cifras?



En Colombia estamos cerrando este año con $104.000 millones en ventas y, en conjunto con los otros países, proyectamos cerrar con US$45 millones en todas las empresas del grupo. El año pasado, con este crecimiento, a nuestros clientes que son los operadores de telecomunicaciones y tecnología, les logramos generar ahorros por US$123 millones. Esas cifras muestran un muy buen dinamismo.



¿Cómo compara esa previsión con el 2021?



Cerramos con US$40 millones en todo el grupo y $94.000 millones en Colombia, la casa matriz y el mercado más importante.



¿Qué temas del entorno les impacta?



La coyuntura ha beneficiado a nuestra compañía y nosotros hemos beneficiado a los clientes.



En medio de cierres de fábricas en China, incrementos en el costo de las materias primas, restricción en el transporte internacional, aumento en los fletes y devaluación importante en países como Colombia, los productos que son comprados en el exterior en dólares son mucho más costosos en moneda local cuando llegan al país.



Esto ha hecho que estas compañías operadoras de telecomunicaciones se fijen más en la oportunidad de la logística inversa en donde, con los mismos productos que tiene en el país de clientes que se retiraron del servicio, abastecen casi que por completo sus necesidades.



¿Qué inversiones harán para aumentar capacidades?



Tenemos inversiones para los próximos 5 años de más de US$15 millones, no solamente en el crecimiento de las capacidades en los países en donde ya operamos, incluyendo Colombia, sino también en la apertura de países adicionales.



¿A cuáles se refiere?



Esperamos en cuatro años llegar a México, Chile, Guatemala, República Dominicana y España.



¿En qué área de negocio incursionan?



Basados en todo este recorrido que hemos tenido de más de 21 años en estos servicios, nuestra compañía ha sido pionera en el desarrollo de modelos de economía circular.

Es precisamente esa experiencia y esas capacidades que hemos desarrollado en un sector tan importante como el de operadores de telecomunicaciones y fabricantes de tecnologías que nos permiten ahora ofrecer esta experiencia para implementar modelos de economías circular en otros sectores de la industria.



Todos los sectores tienen una oportunidad muy importante en la administración efectiva de los retornos de sus productos. Algunas no lo están haciendo y lo perciben como un costo o un gasto.



¿Como lo harán?



Estamos acompañando a estas compañías para que se den cuenta que en esa administración de retornos a través de procesos de transformación de los productos se puede obtener un valor muy importante y una nueva posibilidad de negocio.

Al mismo tiempo, en estos modelos de economía circular se busca que estos nuevos negocios aporten de manera sostenible al desarrollo de las empresas porque no solamente permiten nuevos ingresos sino que impactan positivamente al medioambiente.



¿Cómo atenderán sectores tan diversos?



Hemos montado una línea de consultoría en economía circular, lo que hacemos es entender muy bien en qué negocios están nuestros clientes y cuál es la oportunidad real que existe.



Al abrirse a nuevas industrias, ¿cuál es la meta?



La meta que nos fijamos es que en los próximos cuatro años esta línea de negocio represente el 50% de todos nuestros ingresos operacionales en todos los países en los que tenemos operación.

Constanza Gómez Guasca