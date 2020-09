Yoga y meditación se abren campo en las ‘apps’ de música

Archivo particular

Como todas las actividades de la vida cotidiana, la música no ha sido ajena a los efectos del coronavirus. Esta nueva realidad ha logrado transformar, incluso, las preferencias de los consumidores en este segmento, según reportan las plataformas.



“La pandemia nos ha forzado a hacer un cambio de hábitos, y nuestro contenido original lo refleja. Como la gente ha estado en casa, las preferencias se modificaron”, asegura Deezer.



Esta ‘app’, que cuenta con 16 millones de usuarios activos, identificó entre las tendencias de los meses de confinamiento, que categorías como la de Yoga y Meditación aumentaron hasta un 366%.



Asimismo, listas como la de Días tranquilos incrementaron su participación en un 335%, y en menor medida, pero también con un aumento significativo, la de Éxitos felices (53%).



Spotify, por su parte, reportó en el segundo trimestre del año que el número de usuarios mensuales activos creció un 29%, en comparación con el mismo periodo del 2019. De estos, América Latina aportó con un total de 22%.



Aunque aseguran que la música sigue ocupando el primer lugar de preferencias de los oyentes, “estamos viendo un fuerte aumento en la adopción de podcasts en América Latina y Colombia. El 21% de nuestros usuarios activos mensuales a nivel global disfrutan este contenido, frente al 19% del primer trimestre”, afirmaron.



En este segmento Deezer agrega que, en su caso, los contenidos para niños crecieron un 218%, así como los de entrenamiento deportivo (194%), meditación (132%) y relaciones (145%).



“Los podcasts están teniendo mucho éxito durante la pandemia porque son entretenidos y una fuente de aprendizaje. La gente los está escuchando el doble de tiempo hoy en comparación con principios de marzo, pasando de 20 minutos en ese mes a 40 en la actualidad”.



El 89% de este consumo en Latinoamérica se genera en dispositivos móviles, mayoritariamente desde Android.



Mientras que las tablets solo son requeridas en un 3% de los casos para activar la plataforma de Deezer.



Además, la empresa agrega que las personas que más demandan estos formatos están en un rango de edad entre los 25 y 34 años.



LOS NUEVOS COMPORTAMIENTOS



“Evidenciamos varios cambios en los comportamientos durante estos meses. Por ejemplo, en una casa en lugar de que varios miembros de la familia se conectaran de manera particular desde sus dispositivos, lo hacían a través de uno solo, compartiendo gustos musicales”, comentó Juan José Sánchez, líder de Claro música en Colombia.



No obstante, el vocero de la marca agrega que desde junio nuevamente se registró un incremento del consumo de la plataforma, puesto que las personas están retomando sus actividades con la reapertura, lo que representa entradas individuales registradas especialmente en los trayectos diarios de los ciudadanos.



El streaming de música sigue siendo el más buscado por las personas. Playlist como Top Colombia, Novedades y Top Regaetón, son a su vez las preferidas por usuarios de Claro Música.



Pero algo curioso a rescatar de esta plataforma es el ascenso de las emisoras en línea. Esto, dado que “las personas querían estar más informadas y también porque desde Claro Música se pueden escuchar algunas de las principales frecuencias radiales del país sin consumir datos y aún sin tener saldo para los usuarios prepago”, señaló Sánchez.



Entre tanto, Apple Music entra a la discusión haciendo alusión a los géneros y la relevancia de las transmisiones digitales. La música latina, dice la compañía, viene creciendo un 21% año contra año, principalmente por la presencia de reconocidos cantantes originarios de esta región entre los principales artistas consultados de la ‘app’.



“La lista ¡Dale Play! ha subido un 20% a nivel global, mientras que las transmisiones digitales de música latina han crecido un 14% año tras año en Apple Music en Colombia”, manifiesta la compañía.



LA DEMOCRATIZACIÓN



La pandemia del coronavirus no solo ha marcado un ritmo diferente en las tendencias de los consumidores, sino que ha además ha abierto la puerta a la búsqueda de una mayor integración de los usuarios.



Es por esto que las facilidades que las plataformas de música están brindando a sus suscriptores se vuelven cada vez más atractivas en medio de un contexto de recesión económica.



“Recientemente habilitamos nuevas alternativas de pago en Colombia como transferencias bancarias a través de PSE y pagos en efectivo en puntos Baloto y Efecty para el pago de los planes individuales de Spotify Premium”, apuntó esta compañía.



En esta línea, Claro Música finaliza diciendo que, “contamos con un gran diferencial en la industria musical en el país, ya que los usuarios Claro que tengan un plan postpago vigente tienen el servicio incluido dentro de su plan sin costo adicional y los usuarios prepago también pueden acceder a la plataforma y escuchar música, ni consumir datos, aún sin tener saldo”,

agrego Sánchez.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com