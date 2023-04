A estas alturas, resulta una evidencia afirmar que vivimos en un contexto extremadamente incierto. Estos últimos 3 años nos han enseñado que la volatilidad es parte habitual del entorno al que asistimos ahora y presenciaremos mañana. Tenemos la oportunidad de elegir si somos espectadores, protagonistas, especuladores...



Y es que todos los tiempos nos ofrecen la posibilidad de tomar un rol activo y propositivo, en beneficio de generar progreso con base en la construcción de confianza entre todos los agentes de la sociedad. El escenario de hoy marca nuevas reglas y, en consecuencia, nos invita a pensar más allá de lo evidente y a encontrar formas distintas de crecer.



En nuestro estudio New Times, New Rules encontramos que tal vez el principal desafío que enfrentamos las empresas es la obligación de obtener resultados medibles a corto plazo, pero a la vez contamos con presupuestos limitados. Es un desafío que no solo tiene el sector privado: de hecho, en un contexto de inflación casi sin precedentes, todos estamos pensando cómo gestionar mejor nuestros recursos.



Hoy, con menos capacidad de inversión, la clave no es paralizarse y dejar de hacer. Más bien, se trata de hacer mejor. Por ejemplo, investigaciones recientes señalan que de las compañías del S&P y del IBEX que entre 2019 y 2020 superaron sus ingresos, 97% y 75% respectivamente habían incrementado sus inversiones en áreas como marketing y comunicación.



La clave de invertir bien radica en que, al momento de tomar decisiones, tengamos la certeza de que nos van a acercar al resultado que queremos. Esto no solo depende de tablas de excel o números en frío, sino de construir equipos que sepan manejar herramientas tecnológicas para leer la conversación pública y tengan la capacidad de interpretar bien aquello que las audiencias nos exigen y, especialmente, lo que nos critican. Sólo así podremos mejorar nuestra posición competitiva e ir un paso por delante.



A su vez, en este contexto, las compañías deben contemplar -más que nunca- la presión reputacional de sus stakeholders y comprometerse con la sociedad desde el punto de vista de la contribución ambiental, social y económica, que posteriormente se traducirá en la apreciación de su aporte al progreso.



Abrazar los desafíos con valor requiere fortalecer el talento, un público que es cada vez más exigente, y trabajar por su engagement con el propósito y norte estratégico de la organización. De esta manera, podremos asegurar que mantendremos las capacidades humanas adecuadas para seguir contribuyendo y captando inversión en un contexto más competitivo.



Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿qué rol queremos asumir? Lo cierto es que desde el sector privado tenemos que enfrentar la incertidumbre con visión y decisión para explotar de la manera más conveniente los recursos internos y externos que necesitamos para crear la ruta que nos lleve al lugar que queremos.



Será necesario analizar y comprender permanentemente y a profundidad los desafíos del entorno. Sóo así podremos enfrentarlos con nuevos enfoques que dejen atrás el “siempre lo hemos hecho así” para reimaginar las soluciones que ofrecen la tecnología, la creatividad y el talento de hoy.



MARÍA ESTEVE

​Socia y Directora de la Región Andina LLYC