Nuevas demografías

Dicen que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, y esto parecía funcionar para poblaciones que morían a los 50 o 60 años.

Hoy, cuando morimos a más de 80 años y casi todos los que están leyendo esta columna pueden llegar a los 100, parece que el nuevo ciclo de la vida de millennials y Gen X podría ser algo como: Nace, crece, estudia, no se reproduce, se casa, estudia, se divorcia, estudia, se “arrejunta” con alguien con hijos, estudia, se jubila, estudia, muere y no hereda pensión.



El aumento en la longevidad causa nuevos proyectos de vida: una persona puede que tenga varios “matrimonios” en su vida y por lo menos cuatro mascotas, entre otras cosas. Situaciones como estas nos llevan a repensar todo lo que “sabíamos” y comprender que es muy posible que Disney deje de hacer películas de madrastras y comience con una nueva ola con padrastros modernos y emocionalmente responsables.



Este nuevo mundo que comienza causa que no tengamos aún la claridad entre el rol de la mujer y del hombre, de la madre y el padre, y menos aún de madrastras, padrastros y “tíos” que formarán los nuevos núcleos familiares, con hijos adoptados o asumidos.



Situaciones que son atravesadas por el tema de sexo, género y orientación sexual, que llegará a mucho más que LGBTIQ+, por razas y etnias, en adición a personas sin hijos y con mascotas. Y no; no es el apocalipsis, sólo es un cambio en la demografía y la forma en que debemos comprenderla.



Ejemplo de esto son los llamados “Nini(s)” (Ni trabajan Ni estudian), que representan una población que no desea generar ingreso o bien que no encuentra su empleo soñado y por lo tanto siguen en casa -como los famosos hijos “Bom Bril”- personase que, a pesar del paso de los años, se resisten a abandonar la casa de sus padres. Un fenómeno que no es nuevo, más crece de manera importante.



Todas estas tendencias que ya no son modas, sino comportamientos que llegaron para quedarse, redefinen el mercado y las políticas públicas, al punto que la concepción de derechos se vuelve muy compleja y la de deberes profundamente abstracta.



Cabe recordar que es común que haya hijos que digan que “sus padres los deben mantener, porque ellos decidieron traerlos al mundo”.



Este panorama actual y su difuso horizonte es algo real y debemos prepararnos. Las personas enterrarán a más de cuatro mascotas en su vida y debemos aprender a manejar ese duelo, incluso en el tema laboral, sumando divorcios, abortos e incluso nuevos horarios laborales.



El cambio es muy profundo y muchos no lo están tomando en serio: la población es diferente, crece más despacio y envejece.



Así que pronto veremos medicamentos y complementos vitamínicos pautando en eventos deportivos y conciertos: No nos sorprendamos.



CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar.