Ninguna noción es más difícil de calibrar que el control. En exceso, se traduce en una parálisis en el funcionamiento de cualquier organización o sociedad. Si es muy débil, afecta la capacidad de asegurar la calidad de los procesos.

Colombia es un país de obsesiones contradictorias. Nos encanta imponer controles y por ello los promovemos e incrementamos sin límites. Pero al mismo tiempo nos aseguramos de que sean ineficaces. Adoramos el control sobre todo el que no funciona.

Al diseñar las estructuras de control ponemos mucho énfasis en lo simbólico.



Nos encantan los permisos, sellos, vistos buenos, conceptos previos, autenticaciones, fotocopias ampliadas, huellas digitales, certificaciones, tarjetas profesionales, fotos con fondo azul y la lista de requisitos de control no tiene límites en su diversidad o creatividad.



Detrás de cada uno de estos controles inútiles hay contralorías, procuradurías, defensorías, superintendencias, agencias, fiscalías, veedurías, curadurías, revisorías, notarías, certificadoras, validadoras y la tipología se extiende de forma indefinida. El costo de estas burocracias inútiles e ineficientes es enorme para una sociedad pobre como la nuestra. Además, cada requisito es una oportunidad para cobrar un peaje y estimular la corrupción.



En un ejemplo del extremo al que hemos llegado, en un gobierno que no cesa de hablar de la transición energética, varios proyectos de generación eólica en La Guajira han sido cancelados porque los controles formales e informales los han hecho inviables. Mientras tanto, miles de hectáreas de bosques desaparecen sin ningún control ni sanción.



Cuatro proyectos mineros han abandonado el país porque no logran superar las exigencias ambientales del ministerio, las corporaciones regionales, las secretarías municipales de medio ambiente, las juntas de acción comunal, los ONGs, los más creativos colectivos, que imponen controles legales e ilegales imposibles de superar. Mientras tanto, nuestros ríos tienen impresionantes niveles de contaminación sin ninguna estructura de control haga nada efectivo.



En temas de movilidad proliferan todos los controles inútiles. Los exámenes para obtener la licencia de conducción son un monumento a los controles formales inútiles. La revisión tecnomecánica no impide que vehículos en deplorables condiciones mecánicas operen sin ninguna restricción contaminando y poniendo en peligro vidas. Mientras tanto, los controles eficaces, los de los radares automáticos de velocidad, estuvieron años sin poder operar por decisiones judiciales absurdas.



La ley de oro de los controles es que ninguno que no pueda ser efectivo y fácil de ejercer debe ser implementado. Nada es peor que un control burocrático y simbólico.

Coletilla: De escándalo en escándalo nos estamos acostumbrando a una forma especial de gobernar. Hábilmente el gobierno utiliza los escándalos para desviar la opinión de los temas de fondo donde la estrategia es la de consolidar su poder sin que se noten los cambios y se puedan cubrir los graves errores que se están cometiendo.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía y Finanzas

Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com