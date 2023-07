ANI: la súper agencia según el Plan Nacional de Desarrollo

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la entidad gubernamental a cargo de las concesiones bajo modalidad de Asociación Público-Privada, APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura de transporte del país.



Se ha caracterizado por su solidez, experiencia técnica, y conocimiento para estructurar y gestionar proyectos viales, aeroportuarios, portuarios y férreos, generando credibilidad en materia de financiación de alcance internacional.



Esa reputación podría verse comprometida debido a las modificaciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2022-2026, que amplia las funciones y alcances de la ANI, hacia la infraestructura social y productiva. De acuerdo con el artículo 105 del PND, la ANI podrá estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de APP para la infraestructura pública, con el fin de ampliar la provisión de infraestructura social y productiva.



Igualmente, el artículo 239 permite el desarrollo de proyectos bajo esquema APP que busquen el desarrollo económico, productivo, social, ambiental, tecnológico y educativo del país, mejora de las condiciones de servicios de salud, preservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático.



Estos nuevos ámbitos plantean desafíos significativos e incógnitas debido a la falta de claridad sobre qué proyectos se consideran sociales y productivos, pues son categorías amplias que abarcan una extensa gama de sectores: desde instituciones educativas, hospitales, hasta plantas de producción alimentaria, proyectos agrarios y cárceles, podrían quedar bajo la responsabilidad de la ANI, que hasta ahora solo tiene experiencia en infraestructura de transporte.



La implementación de infraestructura social y productiva requiere enfoques y conocimientos específicos que la ANI no posee y no es claro cómo, dónde y con qué personal, experiencia y presupuesto pretende el gobierno ampliar su alcance. Esto implica incursionar en negocios distintos y ajenos a lo que es el enfoque de la entidad. No hay respaldo presupuestal, personal capacitado y estructura física adecuada para asumir este cambio.



Transformar a la ANI en una ‘súper Agencia’ con facultades y proyectos diversificados, genera interrogantes sobre la eficiencia y la idoneidad de este nuevo modelo.



¿Es la ANI la adecuada para abordar estas áreas tan disímiles? ¿Debe pasar la ANI a otro sector administrativo? ¿Es suficiente el conocimiento en estructuración de APP para justificar nuevas atribuciones en sectores distintos? Aumentar el tamaño y responsabilidades de la entidad puede afectar su eficiencia, diluir la especialización y experiencia necesarias para abordar adecuadamente las distintas responsabilidades, produciendo una ejecución deficiente de proyectos y una estructura burocrática difícil de dirigir.



Es fundamental considerar las implicaciones y desafíos de la reestructuración de la ANI. El desarrollo y el progreso del país dependen de una planificación y gestión adecuada de la infraestructura, por lo que es necesario tomar decisiones fundamentadas para garantizar la eficiencia, idoneidad y recursos en el diseño de la estructura del Estado.



​PAOLA LARRAHONDO CUESTA

Socia de Gómez-Pinzón Abogados.