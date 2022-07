¿Coyuntura económica?

Actualmente, tenemos datos diarios sin tiempo para pensarlos: el gasto de los hogares se frena, quieren acabar los días sin IVA y la gente está mirando más el dólar que la inflación, demostrando que miramos los síntomas y no sus causas, porque responder rápido es fácil y satisfactorio, ya que pocos tienen tiempo para pensar antes de postear, o sólo les interesan los datos para defender sus posturas, aunque se estén contradiciendo.



El gasto de los hogares crece, se frena, pero no se contrae. Crece por el mayor empleo, la bajas tasas de ahorro y crédito, las remesas y el aumento de los precios y tasas; hoy es más barato comprar antes que sea más caro, causando que la inflación no baje el gasto, sino que lo estimule, así esto suene contradictorio. La inflación mundial es en buena parte por un exceso de demanda sobre oferta, no porque la gente no esté comprando. Más empleo, más gasto, simple.



El día sin IVA es una gran idea, con pocos amigos y muy mal defendida.



La Dian presentó datos de todas las facturaciones electrónicas en esos días, sin decir, que menos del 10% son beneficiadas con la medida: cerca de 700 mil millones por día se vendieron por este beneficio (no $10 billones), con un esfuerzo fiscal de cercano a 400 mil millones en 2021, que pueden ser vistos como una devolución del IVA en la fuente y que beneficia mayormente a personas de ingresos bajos y medios, porque más de la mitad de los electrodomésticos vendidos se hicieron en comercios en estratos 1, 2 y 3.



Si bien es cierto que afecta la cultura tributaria, también que permite que millones de hogares se actualizarán en tecnología. Incluso, algunos ya lo leen como un ejemplo del primer desmonte de subsidios de este gobierno.



El dólar sube y lo hace en todo el mundo. En Colombia, por la incertidumbre del nuevo gobierno se da un efecto ‘manada’ que subió el precio de manera temporal. Lo que no decimos, es que algo parecido pasó por allá en junio de 1998 cuando se decía que Serpa iba a ser presidente. El dólar es cómo la tensión arterial: si toma varias veces en el día, nos declararíamos hipotensos e hipertensos a la vez.



Es más preocupante el tema de la inflación alta, porque nos afecta a todos, no es temporal y seguirá con nosotros por varios meses, pero gana más aplausos hablar del corto plazo. Una diferencia más entre estadísticas y estadistas.



La Nasa nos dio una enorme lección con el telescopio Webb: es más importante ver las estrellas más lejanas para comprender qué pasó y qué puede pasar, que solo ver las que tenemos en frente. El afán de dar nuestra opinión nos lleva a dar nuestra emoción y no nuestra razón sobre algo.



CAMILO HERRERA MORA

CEO Raddar