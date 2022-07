Después de que lo hiciera la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, y sin contar al Banco de Japón, cuya curva de precios es menos pronunciada, este jueves, el Banco Central Europeo se suma a la tendencia de los grandes emisores mundiales en volver a elevar su tasa de interés para tratar de frenar la alta inflación.



La duda no es si el BCE hará su primera alza en 11 años, pues en la reunión anterior ya dejó claro que elevaría los tipos, sino ver cómo será la subida, pues mientras que la perspectiva era aumentar 0,25 puntos porcentuales, lo cierto es que en los últimos días subieron las apuestas de expertos, el 40 por ciento, que cree que lo hará en medio punto porcentual.



La razón, la misma que en el resto del mundo, incluido Colombia, tratar de acotar la subida de precios, la cual llegó en junio a un nuevo record de 8,6 por ciento en la eurozona y al 9,6 por ciento en el conjunto de la Unión Europea, un aumento que desconcierta al Viejo Continente, pues hace tan solo un año, su variación en el IPC rondaba solo el 2 por ciento.



No obstante, el hecho de que del Banco Central Europeo sea el último de la fila echa más leña al fuego de un debate que en las últimas semanas ha tomado mucha más fuerza: ¿relajaron en exceso las condiciones durante la pandemia sin pensar en las graves consecuencias inflacionarias que estas acciones tendrían para el largo plazo? Algunos incluso ya aseguran que la curva de precios es demasiado pronunciada, lo que obligará a los bancos centrales a ser mucho más agresivos de lo previsto anteriormente, lo que acabaría acentuando los temores de una recesión global.



Los bancos centrales ayudaron a la economía global en las crisis pasadas y fueron parte clave de la solución, por lo que esperemos que esta vez no sea una excepción.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda