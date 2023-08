¿Culpa de quién?

La cifra del crecimiento del segundo trimestre es preocupante. Un 0,3 por ciento de crecimiento es una señal preocupante que podría enrutarnos hacia una recesión. ¿Quién es el responsable? Lo fácil es culpar al gobierno, pero la lista de responsables es mucho más larga.



El actual gobierno heredó un proceso inflacionario, de naturaleza global, resultado de las medidas expansionistas que fueron adoptadas durante la pandemia para sostener las economías paralizadas por los largos meses de cuarentena. Los problemas de oferta sumados a una demanda reprimida dispararon los precios mundiales. Las autoridades monetarias fueron lentas en reaccionar y la inflación subió a niveles no vistos en décadas. Colombia no fue la excepción. Las medidas del Banco Central no han sido del todo satisfactorios, pues la inflación tarda en retroceder.



No es tampoco responsable del déficit comercial. Los últimos gobiernos no han tenido estrategias en materia de exportaciones. El petróleo ha sido nuestra tabla de salvación, mientras los sectores no- tradicionales de la balanza comercial languidecen reflejando la pobre competitividad de la economía fruto de años de abandono en la materia.



En materia fiscal, el gobierno ha enfrentado con coraje el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que recibió del gobierno anterior. El costo en términos de popularidad no es despreciable y ahora tendrá que asumir el reajuste del ACPM. En este tema ha demostrado una sorprendente coherencia. La reforma tributaria aprobada en los primeros meses le ha brindado una cierta tranquilidad en este frente ayudado por el bajo indicador de ejecución presupuestal (48 por ciento).



En lo que el gobierno sí es responsable es en el deterioro del entorno. La economía ha sufrido por la inestabilidad del gabinete y su pobre calificación. La falta de experiencia y de manejo de los asuntos públicos es bastante generalizada. En varios ministerios se han desmantelado los equipos técnicos remplazados por gente sin conocimiento de la complejidad de los temas que deben liderar. No han ayudado las contradicciones y cambios de discurso que pasan, con días de diferencia, de los llamados al consenso hasta agresivas arengas contra quienes son considerados como enemigos y no como conciudadanos.



La sucesión de escándalos añade más tensión a un ambiente político polarizado que se refleja en el Congreso, medios, redes y las calles.



La sensación de que el gobierno especula, improvisa e ignora los hechos relevantes genera una gran ansiedad en los tomadores de decisiones económicas. Mientras tanto temas como el orden público muestran un marcado deterioro sin que el gobierno reaccione ni muestre interés en hacerlo. La mayor contribución que el gobierno puede hacerle a la recuperación de la economía es dejar de empalagarse en discursos y empezar a gobernar con hechos.



Coletilla: necesitamos menos escándalos y más justicia.





MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía y Finanzas Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com