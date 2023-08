El dolor de la inequidad

El coeficiente gini, que indica la distribución del ingreso en una sociedad parece no doler per se; preocupa en lo ético, sobre todo en países como el nuestro donde como en el resto de Latinoamérica o el Oeste del África el indicador muestra una muy mala distribución del ingreso señalando factores históricos y culturales poco examinados. Pero preocupa sobretodo porque es subyacente a la gran pobreza que revela ‘el doble click’.



El debate que invita la derecha es que no puede haber igualdad. Y si, en teoría, pues coeficientes Gini de 0 se darían si acaso en las poblaciones nómadas de cazadores ya hoy cuasi inexistentes que poblaron la tierra antes de la invención de la agricultura. Pero la derecha es poco inteligente, pues las desigualdades en nuestro país, sobretodo en los territorios, son intolerables.



Y son intolerables por una razón sencilla: ver gente atrapada en la trampa de la pobreza nos causa algunos un dolor profundo. Y es profundo por razones que no tienen en principio nada que ver con la economía y la política: son razones humanitarias, de ver otro ser humano en condiciones físicas tan diferentes al promedio siquiera del colombiano, o del colombiano urbano común: familias que no tienen como llegar a las tres comidas diarias, niños que son apenas sacados del analfabetismo con altas probabilidades de abandonar la escuela pronto para ayudar en la mano de obra en la agricultura familiar.



Y una agricultura familiar que no sale del siglo 19: dedicada casi totalmente, muchas veces al pancoger con pequeños ingresos monetarios marginales para comprar en la lejana tienda algo de arroz, sal, azúcar o frijoles.



Por ello los esclavizan literalmente los compradores de coca, los tumbadores de selva o comercializadores de minería ilegal: ¿qué otras oportunidades tienen en esos lejanos parajes de nuestra geografía nacional? Emigrar a las ciudades donde relativamente hablando hay oportunidades por doquier, que es lo que hacen los jóvenes. Y nace entonces otro gran problema para el campo y nuestra agricultura: la edad promedio que es 20 años superior a la nacional, 51 años vs 31 de Colombia.



La mano de obra rural se envejece en buena parte por esa migración. La ruralidad Colombiana es más de 12 millones de personas casi 25% de nuestra población, pero alberga 60% de nuestros pobres. Basta de quejumbres, el que hacer es lo que nos convoca. El enorme aumento del presupuesto de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura para el 2024 revela una gran voluntad de que estos hechos cambien.



El punto en adelante está en la destinación de esos recursos, el foco en menor número de proyectos -para hacerle eco el director del DNP-, tercero naturalmente en la ejecución de los mismos. Muchos de ellos van alrededor de la reforma agraria que tiene toda la lógica. El tema es que logren ‘cuadrar’ todas las variables al tiempo: la Paz Total, pues sin paz en los territorios el campo vuelve a quedar minado … La creatividad y la ejecución presupuestal y la logística para esas inversiones.



Curioso que un ‘cuadre’ inesperado es la crisis del precio de la coca casada por el fentanilo. Veremos. Ideal que se lograra el Acuerdo Nacional muy anunciado al inicio del gobierno y con tantos seguidores hoy desde los medios o la industria.



Carlos Enrique Cavelier

carloscavelier@gmail.com