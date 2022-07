¿Repartición feudal?

Impacto ha generado la economista y exsenadora Cecilia López Montaño, próxima ministra de Agricultura del entrante gobierno sobre el manejo posible que se dará a las tierras ‘improductivas’ remitidas a la reforma rural. López, confirma que no habrá expropiación, sino que las tierras que no están siendo utilizadas como debe ser serán compradas por el Estado.



Según el Dane, en Colombia, se utiliza solo el 18% de la tierra cultivable. El otro 82% está distribuida en bosques y reservas naturales, zonas de cesiones verdes no cultivables y zonas urbanas. La distribución de las tierras cultivables está dividida en dos grupos: pequeños y grandes algo parecido a los latifundios y minifundios. Conceptos que se desarrollaron en la Edad Media en una Europa Occidental donde el Feudalismo existía en todo su esplendor.



El Feudalismo fue un sistema social, político, económico y agrario donde había un jefe, o señor feudal que en su mayoría era el dueño de las tierras y un vasallo, o empleado que en su mayoría era quien trabajaba la tierra. Este concepto sistemático tenía su cimiento en la descentralización del poder político. Si bien, desde el punto de vista sociológico y antropológico, el feudalismo motivó la esclavitud, pero en algunos campos de la innovación agrícola alcanzaría todo su esplendor. La no dependencia de un dictamen político centralizado hacía que cada tierra fuera trabajada de diferentes maneras. Esto, ayudaría a un equilibrio del sistema cambiario económico, amarrando la volatilidad, regulando el mercado de precios y controlando la tasa de usura. Según el medievalista Guy Bois lo anterior, generó una revolución agrícola de nuevas maneras de siembra y por lo tanto nuevas formas de comer. Los sistemas logísticos se innovaron, las cooperativas alcanzaron su mayor esplendor y el desempleo se redujo considerablemente.



Sin embargo, todo cambió cuando los señores feudales comenzaron a apropiarse de las pocas tierras que tenían sus vasallos porque supuestamente les pertenecían. También la nobleza y la monarquía se apropió de las tierras de los comerciantes feudales para finalmente quedar la mayoría en manos de los monarcas. Debido a las grandes sumas de dinero que se necesitaba para sostener los ejércitos las arcas se desvanecieron y el campo comenzó a quedarse abandonado. La innovación en el desarrollo agrícola decreció y las tasas de desempleo aumentaron considerablemente trayendo una crisis sistémica al mundo medieval.



Aprendamos de la historia. Aquí el tema no es si se compra la tierra improductiva al privado, sino cómo apoyarlo para que produzca más y en mejores condiciones mejorando una equilibrada cooperación entre el privado y el estado.



LUIS FELIPE CHÁVEZ GIRALDO

Historiador.