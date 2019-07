Aún cuando a simple vista son solo números, pocos dígitos serán tan significativos y relevantes para el futuro de nuestras vidas como son el 80 y el 180. Pues de hoy al 2025, habrá más de 80.000 millones de dispositivos conectados alrededor del mundo, generando más de 180.000 millones de terabytes de data por año. Por ello, hace pocas semanas nació la Alianza 80/180 (www.alianza80180.com), programa soñado y lanzado por el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC - TicTac, para darle al país una maravillosa herramienta para acercar la oferta con la demanda de lo que hoy por hoy se conoce como el Internet de las Cosas o IoT.



¿Pero qué es eso del IoT? No es más que la extensión de la conectividad a internet a todo tipo de objetos que usamos en nuestras vidas cotidianas, permitiéndonos controlarlos a distancia y por supuesto, poder aprovechar correctamente la data que generan de manera estructurada y en tiempo real.



¿Qué tipo de empresas deberían interesarse en el IoT? La respuesta es fácil: todas. Independiente del sector de la economía o del tamaño de la empresas, sin importar si están dedicadas a vender productos o servicios, el internet de las cosas es un concepto que aplica a todos los que estén interesados en aumentar sus ventas y/o reducir sus costos, pues la data resulta ser un activo importante para cualquier empresa. El arte de conseguirla, recopilarla, y analizarla permite a las empresas tomar mejores decisiones por estar mejor informadas.



¿Qué tan difícil es entrar al mundo IoT? Arrancar es sencillo, pues con la creación de la Alianza 80/180 iniciar conversaciones con expertos en la materia está al alcance de todos. Se trata precisamente de generar espacios amigables de interacción entre todo tipo de empresas y expertos TIC para así pensar conjuntamente cómo resolver próximos retos empresariales. Adicionalmente, este nuevo espacio permitirá a las empresas conocer las mejores prácticas internacionales y casos de éxito que puedan trasladarse con bajos esfuerzos a nuestros mercados. Los socios tienen acceso a boletines periódicos que los mantendrán al tanto de lo que está pasando con sus negocios, y especialmente sus competidores directos e indirectos en materia de avance tecnológico.



Con seguridad la Alianza 80/180 ayudará a que empresarios y ejecutivos de todos los sectores de la economía pierdan el temor a incursionar en una de las tendencias más relevantes de nuestros tiempos. Con toda seguridad, empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC - también aprenderán mucho sobre las necesidades puntuales del día a día de la economía real, generando un círculo virtuoso que a final de cuentas, ayudará a posicionar nuestro país como una economía moderna y ojalá, cada vez más próspera. Lo cierto es que el mundo de los negocios está avanzado a un ritmo nunca visto, y las empresas se están diferenciando entre las que son capaces de interesarse y entender de qué manera poner la tecnología a su servicio, y las que no lo hacen y están destinadas al fracaso. Con esta nueva joya que tiene Colombia en la Alianza 80/180, ya no hay motivo para que ninguna empresa en el país se quede por fuera del Internet de las Cosas. Llegó el futuro… bienvenidos a la Alianza 80/180!



Alberto Samuel Yohai

Presidente, Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones - CCIT