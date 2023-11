GLP por redes, una gran alternativa

Del total de GLP (gas propano) consumido en 2022 en Colombia, el 65% correspondió a gas en cilindros.



Sin embargo, existen otros dos canales de distribución, menos conocidos y hoy día en auge: a granel, mediante tanques estacionarios y a través de redes domiciliarias, que se surten de forma similar al gas natural, por tuberías que llegan a los hogares.



Es interesante notar que la distribución por redes domiciliarias es el canal de mayor crecimiento. De 2018 al 2022 ha tenido un crecimiento del 83%, siendo Santander, Tolima, Nariño, Huila, Boyacá, Caquetá, y Norte de Santander, los departamentos con mayores crecimientos.



Ha crecido por la eficiencia logística y económica, entre otras razones, de los proyectos por redes en zonas alejadas. El GLP se transporta en cisternas especiales, se almacena en tanques de gran capacidad y desde ellos se alimentan las redes domiciliarias. Es una excelente opción frente al costo excesivo que significa subvencionar las grandes inversiones asociadas a la construcción de ductos para llevar gas natural a las poblaciones alejadas de los grandes gasoductos que irrigan el país.



Además, los usuarios de estratos 1, 2 y 3, que disponen de redes de distribución de GLP, reciben subsidios al consumo como el gas natural, el agua o la electricidad.

El consumo en cilindros es el único servicio público que no goza de estos subsidios excepto en 6 departamentos del llamado ‘Plan Piloto’.



Esto a pesar de que es un combustible limpio, importante en la transición energética, y de que tiene una mejor relación costo/eficiencia que llevar gas natural a regiones apartadas. El Estado no puede seguir apostándole a soluciones costosas, porque son los usuarios quienes en últimas pagan esa infraestructura de transporte innecesaria.

El Plan Nacional de Sustitución Leña 2023 concluye que el GLP en cilindros es la fuente energética más eficiente para reemplazar la leña, comparándolo con gas natural, biogás y electricidad.



Esto no surge simplemente de comparar el precio de las distintas fuentes, sino al aplicar criterios que sustentan una evaluación seria en zonas rurales:

i. presencia de distribuidores de GLP,

ii. presencia de vías de transporte para el acceso,

iii. densidad de hogares,

iv. presencia de plantas de distribución,

v. uso de Combustibles Ineficientes y Altamente Contaminantes (CIAC) y

vi. cobertura de gas combustible.

De esta forma, el GLP se sigue posicionando como un aliado energético importante para la transición energética justa que promueve el Gobierno, generando una canasta de energías diversa enfocada en mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables del país y eliminar la pobreza energética.



Alejandro Martínez Villegas

Presidente, Asociación Colombiana del GLP - Gasnova.